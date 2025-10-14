Άνοιξε η αυλαία της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού

Με το 8ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού άνοιξε η αυλαία της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, μια πρωτοβουλία που πλέον καθιερώθηκε ως θεσμός.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για το μέλλον των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και για την προώθηση της κουλτούρας ασφαλούς παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και οι διαδρομές προς υποστήριξη και θεραπεία, οι ανάγκες της Gen Ζ για ασφαλείς εμπειρίες, καθώς και η προστασία των νέων και των ευάλωτων ομάδων μέσω ενημέρωσης και δράσης. Περαιτέρω, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σύγχρονες στρατηγικές, καινοτομία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την προστασία των παικτών, ενώ εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την ανίχνευση προβληματικής συμπεριφοράς μέσω ΑΙ, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλούς παιχνιδιού.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των ρυθμιστικών φορέων συζήτησαν τις προκλήσεις, τις επιτυχίες και τις μελλοντικές ευκαιρίες δημιουργίας ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος τυχερών παιχνιδιών, εστιάζοντας σε αποτελεσματικές πολιτικές, υπεύθυνη διαφήμιση και τη δύναμη των social media στη διαμόρφωση συμπεριφορών.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ, κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, μέσω της ομιλίας του ανέφερε ότι η ΕΑΣ, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός νέου ρυθμιστικού νομοσχεδίου με στόχο να διασφαλιστεί η παροχή αδειοδοτημένων υπηρεσιών με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Όπως ανέφερε, κεντρική ιδέα του προτεινόμενου νομοσχεδίου, είναι η διακοπή της προώθησης της εγκληματικότητας ή της μαύρης αγοράς μέσω των τυχερών παιχνιδιών, η πάταξη της παρανομίας και η διασφάλιση επαρκούς προστασίας των παικτών, και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων.

Ακόμη, ο κ. Τρισόκκας, αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της ΕΑΣ για την ανάπτυξη του τομέα του στοιχήματος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 10% για το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ το ποσοστό του ΑΕΠ της Κύπρου που προέρχεται από τα έσοδα της στοιχηματικής δραστηριότητας κατά το 2024 ανήλθε στο 3,65%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί η Αρχή με στόχο την προστασία της κοινωνίας και στη σημασία συνεργασιών με θεσμούς και φορείς, όπως η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, στοχεύοντας στην πρόληψη της παθολογικής ενασχόλησης με το στοίχημα και την προώθηση του ασφαλούς παιχνιδιού σε όλες τις ηλικίες.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, απηύθυνε χαιρετισμό στο 8ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που προάγει τη βιωσιμότητα του τομέα, ενώ εξήρε το θεσμό της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, ο οποίος, όπως ανέφερε, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στους κινδύνους της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε πως χάρη στις στοχευμένες δράσεις της Αρχής, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών έχει αναπτυχθεί μέσα σε ένα πλήρως ρυθμισμένο περιβάλλον, χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του κοινού. Ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία των Θεραπευτικών Κέντρων «Κίνητρο», στην Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού και στην ίδρυση της Professional Skills Academy, πρωτοβουλίες που, όπως είπε, ενισχύουν την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την καινοτομία στον τομέα.

Η 8η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιείται φέτος υπό τη θεματική «Πιο safe να πας στον Άρη, παρά να στοιχηματίζεις δίχως όρια!», υιοθετώντας ένα πιο νεανικό ύφος, εστιάζοντας στο να γίνει κατανοητό από τους νέους ότι η ασφαλής ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια είναι η κατάλληλη επιλογή.

Μέσα από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, η Αρχή επιχειρεί να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και παράλληλα να εμπλέξει και να κινητοποιήσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στην προσπάθεια προώθησης του Ασφαλούς Παιχνιδιού και προστασίας του κοινού από τις επιβλαβείς συνέπειες της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το ασφαλές παιχνίδι μέσω της ιστοσελίδας www.safergambling.gov.cy . Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού στην ιστοσελίδα www.sgw.cy.