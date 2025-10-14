Κυπελλούχος Τραπ 2025 ο Παύλος Κουτσόφτας!

Ο διεθνής σκοπευτής της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας Παύλος Κουτσόφτας, είναι ο φετινός “Κυπελλούχος Τραπ”, ο οποίος ήταν ο νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Κύπρου Τραπ 2025, που έγινε στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο “Λάκης Ψημολοφίτης”, το περασμένο Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου. Στο τραπ γυναικών κέρδισε η Δέσποινα Τσαγγαρίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 96/125, στους έφηβους ο νεαρός Κυριάκος Παπαζαχαρίου της ΣΚΟΛΑΡ με 105/125 και στο παρατράπ ο Γιώργος Παπαηλία της ίδιας Οργάνωσης με 94/125. Μέγας χορηγός της διοργάνωσης ήταν η εταιρεία ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Εισαγωγείς και Διανομείς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ενώ η εταιρεία G&L CALIBERS LTD, κατασκευαστές των φυσιγγίων VICTORY, αθλοθέτησαν με βαρύτιμα έπαθλα τον αγώνα. Οι αθλητές του τραπ, με ομόφωνη απόφαση, αφιέρωσαν τη φετινή διοργάνωση στην κ. Ελευθερία Στεργίδου, πρώτη λειτουργό της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, η οποία αφυπηρέτησε πρόσφατα.

Με την ολοκλήρωση των 125 δίσκων του προκριματικού, ο Γιάννης Αηλιώτης της ΣΚΟΕΠΑ πέρασε επικεφαλής στον τελικό με 119 επιτυχίες και ακολούθησαν, ο συναθλητής του Ανδρέας Μακρής και ο Παύλος Κουτσοόφτας της ΣΚΟΛΕΥ με 116/125. Ο Πέτρος Αναστασίου της ΣΚΟΛΑΡ πέρασε με 115/125, ο Φρίξος Ορθοδόξου της ΣΚΟΛΕΥ με 113/125 και ο Χριστάκης Αλεξάνδρου της ΣΚΟΛΑΡ με 111/125. Ο τελευταίος περιορίστηκε στην 6η θέση με 15/25, ενώ πέμπτος τερμάτισε ο Γιάννης Αηλιώτης με 21/30 και τέταρτος ο Ανδρέας Μακρής με 27/35. Ο Φρίξος Ορθοδόξου με 30/40 εξαφάλισε το χάλκινο μετάλλιο και οι Παύλος Κουτσόφτας και Πέτρος Αναστασίου οδηγήθηκαν στη “μονομαχία” για το χρυσό μετάλλιο, η οποία κράτησε την αγωνία των θεατών μέχρι την τελευτάια “μονοντουφεκιά” όπου πιο εύστοχος ο Κουτσόφτας εξασφάλισε την πρώτη θέση και τον τίτλο του φετινού “Κυπελλούχου Τραπ 2025”, με 42 επιτυχίες, έναντι 41/50 του Αναστασίου!

Στην κατηγορία των γυναικών, πίσω από τη Δέσποινα Τσαγγαρίδου τερμάτισε η νεάνιδα Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ, ενώ τρίτη ήταν η Ανίτα Κουκκουλλή της ΣΚΟΛΑΡ. Δεύτερος στην κατηγορία των εφήβων ήταν ο Αλέξανδος Βασιλείου της ΣΚΟΛΑΡ με 105/125 και τρίτος ο Μιχάλης Παφίτης της ΣΚΟΛΕΥ με 92/125. Τέλος, στο πάρατραπ, πίσω από τον Γιώργο Παπαηλία, ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ πέτυχε 81/125 και ο Νεόφυτος Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ 66/125.

Στη διάρκεια της απονομής των επάθλων στους νικητές, ο Σύνδεσμος απένειμε τιμητική πλακέτα στην τιμώμενη Ελευθερία Στεργίδου, ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης για την τεράστια προσφορά της στο άθλημα και τους αθλητές της σκοποβολής για 37 χρόνια. Η Ελευθερία, υπήρξε η πρώτη έμμισθη υπάλληλος της ΣΚΟΚ, από τον Αύγουστο του 1988 μέχρι τον Αύγουστο του 2025! Υπηρέτησε το άθλημα, το Δ.Σ της Ομοσπονδίας και τους αθλητές με συνέπεια και αγάπη, ενώ ευτύχησε να ζήσει τις μεγάλες επιτυχίες των σκοπευτών και σκοπευτριών, καθώς και τα μεγάλα άλματα της σκοποβολής από τα επαρχιακά σκοπευτήρια του ενός γηπέδου τραπ κι ενός γηπέδου σκητ, στα διεθνή και ολυμπιακά σκοπευτήρια των έξι και 8 γηπέδων, τα οποία φιλοξένησαν όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις των Διεθνών Ομοσπονδιών UIT (ISSF) και FITASC και της Ευρωπαϊκής ESC, καθώς και δυο Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (1989 και 2009) . Η Ελευθερία υπηρέτησε με ζήλο πέντε προέδρους της Ομοσπονδίας, 6 γενικούς γραμματείς και 13 διοικητικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, προσελήφθη το 1988 επί προεδρίας του αείμνηστου Λάκη Ψημολοφίτη (1985 – 1990 και 1993 – 2005), συνέχισε με πρόεδρο μ. Γεώργιο Χατζηπέτρου (1990 – 1993), τον Δημήτρη Λόρδο (2005 – 2021), τον Τζιοβάνη Σαββίδη (2021 -2023) και μέχρι την αφυπηρέτηση της με τον Λένο Κυριάκου. Τιμητική πλακέτα ο Σύνδεσμος απένειμε και στον πρώην πρόεδρο της ΣΚΟΚ Δημήτρη Λόρδο για την πολύχρονη προσφορά του προς το άθλημα της σκοποβολής ως αθλητής και ως αξιωματούχος.