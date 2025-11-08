Ηττήθηκε για ακόμη μια φορά εύκολα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Στο Άλφα Μέγα δεν πήγε ποτέ.

Από εύκολες ήττες που είχε προηγουμένως σε νέα εύκολη ήττα αυτή την φορά από την ΑΕΛ. Η νέα βαριά ήττα από την ΑΕΛ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την απογοήτευση στο Παραλίμνι. Εκεί που όλοι περίμεναν την πρώτη νίκη με την ΑΕΛ ήρθε ακόμη μια εύκολη ήττα και η Ένωση παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας.

 

Τραγικός απολογισμός 

Μετά και την ήττα από την ΑΕΛ παρέμεινε στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό έχοντας πετύχει δύο μόλις γκολ το ένα με πέναλτι ενώ δέχθηκε 23. Να σημειωθεί πὼς παραμείνει χωρίς νίκη. Ένας τραγικός απολογισμός που δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση. 

 

Κάκιστη σε όλα 

Σε άλλο ένα παιχνίδι η Ένωση ήταν κάκιστη. Σε άλλο ένα παιχνίδι δεν ανταποκρίθηκε καθόλου. Με προβλήματα σε όλες τις γραμμές. Ο τερματοφύλακας Κούστερ είχε θέματα. Δέχθηκε εύκολα γκολ. Χοντρά ατομικά λάθη. Με τους Οκέκε, Σέσκο, Ιωάννου, Λόχαν, Ροντρίκο να μην ανταποκρίνονται και να παρουσιάνουν ξανά μεγάλα κενά στην άμυνα. Στην μεσαία γραμμή οι Κράιντς, Κοσμάς είχαν θέματα. Δημιουργικά και επιθετικά με τους Χαραλάμπους, Μπαλούα και Μουσελιάνι ανύπαρκτη. Σε άλλο ένα παιχνίδι χωρίς να σκοράρει. 

 

Η παραδοχή του Φανγκέιρο

Ο Κάρλος Φανγκέιρο πραγματοποίησε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Απουσίαζαν οι Ρισβάνης και Σάκιτς και ξεκίνησε βασικούς τους Οκέκε και Χαραλάμπους, ενώ έβαλε δεξί μπακ τον επιθετικό Λόχαν. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραδέχθηκε την νέα τραγική εμφάνιση της ομάδας και μίλησε για τα μεγάλα κενά. Στάθηκε στο ότι η ομάδα του είχε σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο, στα άκρα της άμυνας όπου έγιναν σοβαρά λάθη. Επίσης στα εύκολα γκολ, στην πάσα και στα σουτ. 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη