«Αυλαία» στο πρόγραμμα του Μαραθωνίου με τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων

Με τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων ανοίγει το απόγευμα (17:00) η «αυλαία» του διημέρου 8-9 Νοεμβρίου, το οποίο είναι... αφιερωμένο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (ΑΜΑ2025) και οι περίπου 76.000 δρομείς θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στην Ιστορία. Από αυτούς οι 24.000 θα βρεθούν στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο.

Η Τελετή Έναρξης

Εκεί όπου ο θρήνος και ο θρίαμβος ενώθηκαν σε κορμιά ηρώων που κείτονταν, πού το αίμα ανδρείων έγινε χείμαρρος και έπνιξε τα σχέδια κατάλυσης της δημοκρατίας και υποδούλωσης της Αθήνας, στον τόπο που δεν έπαψε ν’ αντιδονεί μηνύματα ειρήνης, λευτεριάς κι αδελφοσύνης των λαών, στον Μαραθώνα θ’ αντηχήσει η έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Η Μαρία Φαραντούρη, μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, θα δώσει το παρών στην τελετή έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 12:30, στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα - εκεί όπου γράφτηκε μία από τις ενδοξότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση θα αποτελέσει έναν φόρο τιμής στον συνθέτη που συνέδεσε τη μουσική του με τους αγώνες για ελευθερία, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά, αλλά και με την ιστορία του ίδιου του Μαραθωνίου. Η Μαρία Φαραντούρη, που από την εφηβεία της υπήρξε η ιδανική ερμηνεύτρια του έργου του, θα τραγουδήσει αφιερωμένα στον μεγάλο δημιουργό.

Η Νατάσα Μποφίλιου θα τραγουδήσει στο άγαλμα του Λαμπράκη

Όταν ολοκληρωθεί η τελετή στον Τύμβο, θα αρχίσει η λαμπαδηδρομία συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Χαλανδρίου. Πρώτη λαμπαδηδρόμος φέτος θα είναι η παλιά πρωταθλήτρια του μαραθωνίου και του ημιμαρωθωνίου και προπονήτρια σήμερα, Μάγδα Γαζέα. Μαζί της θα είναι ο εγγονός του Γρηγόρη Λαμπράκη και συνονόματός του, ο οποίος κάθε χρόνο τιμά τον παππού του μεταφέροντας τη Φλόγα του Μαραθωνίου.

Όμως, οι συγκινήσεις θα συνεχιστούν. Δίπλα στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη θα βρίσκεται μία ακόμη σημαντική τραγουδίστρια και εκπρόσωπος της νέας γενιάς, η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία θα τραγουδήσει τον “ Λεβέντη” στη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή, πριν να ολοκληρωθεί η λαμπαδηδρομία.

Την τελετή θα παρουσιάσει ο πολύπειρος Αλέξης Κωστάλας.

Συντελεστές Τελετής

Τραγούδι: Μ. Φαραντούρη, Κ. Τριανταφυλλίδης

Μαέστρος: Θ. Βασιλάς

Παίζουν οι μουσικοί: Γ. Ματσούκας (Μπουζούκι), Π. Παπαγεωργίου (Πιάνο),

Δ. Τριανταφυλλίδης (Κιθάρα), Γ. Συντρίδης (Τύμπανα), Θ. Σοφράς (Μπάσο),

Τ. Αθανασάς (Ακορντεόν)

Κείμενα διαβάζει ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής

Οι «μάχες» των 5 χλμ.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 ξεκινά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, ο οποίος, όπως κάθε χρόνο, θα δώσει τον παλμό ενός διημέρου γεμάτου ενέργεια, έντονο συναγωνισμό και υψηλές επιδόσεις.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο περσινός νικητής Μάριος Αναγνώστου (ΓΣ Αναγέννηση Λαμίας) επιστρέφει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του και το ρεκόρ διαδρομής που κατέχει με 14:36. Αντίπαλός του θα είναι ο Οδυσσέας Κίκας (Παναξιακός), ο οποίος το 2024 είχε σημειώσει εξαιρετική εμφάνιση με χρόνο 14:40 και είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση. Δυναμική παρουσία αναμένεται επίσης από τον Ορφέα Ιωάννου (Παναξιακός, 14:48) και τον Σέργιο Διακοστεφανή (ΓΣ Αμαρουσίου, 14:55), που αναμένεται να διεκδικήσουν θέση στο βάθρο.

Στις γυναίκες, η περσινή πρωταθλήτρια Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ), κάτοχος του ρεκόρ διαδρομής με 16:35, θα επιδιώξει να διατηρήσει τα πρωτεία και φέτος. Αντίπαλές της η σταθερά δυνατή Μαρία Κάσσου (Παναξιακός), πρώην κάτοχος του ρεκόρ με 16:45, καθώς και η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), που έχει ατομικό 15:58 και ξεχωρίζει για το αγωνιστικό της πάθος μέχρι τον τερματισμό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της 18χρονης Ιωάννας Σταματοπούλου (17:37), αλλά και της πρωταθλήτριας των 800 μ. Γεωργίας Δεσπολλάρη (ΠΑΟ), η οποία θα δοκιμάσει για πρώτη φορά επίσημα τη μεγαλύτερη απόσταση.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου και όλα δείχνουν πως ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων θα προσφέρει, όπως κάθε χρόνο, έντονο ρυθμό, σπουδαίες επιδόσεις και τη χαρά του πρώτου τερματισμού στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

<Β>Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου:

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου της Αθήνας 2025 διεξάγεται το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ και την νυχτερινή εκκίνηση 5km Universities Night Run OPAP το Σάββατο. Την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί ο Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, ο Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ και ο κύριος αγώνας του Μαραθωνίου Δρόμου.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025 17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM. 19:30: Εκκίνηση Αγώνα 5km Universities Night Run OPAP.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025

08:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ.

09:00: Εκκίνηση Μαραθωνίου Δρόμου.

10:20-10:37: Εκκίνηση Αγώνα Παιδιών 1,2χλμ COSMOTE TELEKOM

ΑΠΕ-ΜΠΕ