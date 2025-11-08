Αμορίμ για Σέσκο: «Αποδέξου την κριτική και συνήθισέ την»

Ο Μπένιαμιν Σέσκο βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, καθώς οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μετά τη θεαματική του μεταγραφή από τη Λειψία, ύψους 76,5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο νεαρός Σλοβένος επιθετικός έχει μέχρι στιγμής πετύχει 2 τέρματα σε 11 παιχνίδια, προσπαθώντας να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του. Ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Ρούμπεν Αμορίμ, σχολίασε την κατάσταση, ζητώντας υπομονή και κατανόηση για τον 21χρονο φορ, ενώ τόνισε τη σημασία της διαχείρισης της πίεσης και της κριτικής που συνοδεύει έναν ποδοσφαιριστή του επιπέδου της Γιουνάιτεντ.

«Εάν δεν αποδίδεις κάθε εβδομάδα, θα ακούσεις πολλά πράγματα από θρύλους του συλλόγου, από σχολιαστές, από τα μέσα ενημέρωσης και μερικές φορές έχουν δίκιο», συνέχισε, ενόψει του αγώνα με την Τότεναμ. «Το να έχεις την ικανότητα να καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι φυσιολογικό και παρ' όλα αυτά να διατηρείς το επίπεδο της αυτοπεποίθησής σου είναι πραγματικά δύσκολο για ένα νέο παιδί, ειδικά για ένα νέο παιδί που είναι... μανιακό με τον έλεγχο. Θέλει να ελέγχει τα πάντα και δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο σε όλα. Θα είναι ο επιθετικός μας μακροπρόθεσμα. Αλλά θα έχει αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις... αναποδιές κατά τη διάρκεια της διαδρομής και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο».

