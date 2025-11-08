ΒΙΝΤΕΟ: «Μια Ομάδα, ένας Θρύλος, 99 χρόνια, αμέτρητες στιγμές δόξας και περηφάνιας»

Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τους εορτασμούς για τα 99 χρόνια ένδοξης πορείας του και μέσα από τα επίσημα social media του παρουσίασε ένα συγκινητικό βίντεο με τίτλο «Μια Ομάδα, ένας Θρύλος».

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από το πλούσιο και ένδοξο παρελθόν του συλλόγου, γεμάτο επιτυχίες, τίτλους και ανεπανάληπτες αναμνήσεις που σημάδεψαν το κυπριακό ποδόσφαιρο.