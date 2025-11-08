Με όπλο την έδρα του ο Εθνικός!

Είναι το αήττητο στο Δασάκι. Είναι ο Απόλλωνας που είναι μεγάλη ομάδα. Είναι εξάποντο παιχνίδι. Είναι επίσης το κίνητρο της εξάδας. Ο Εθνικός φιλοξενεί τον Απόλλωνα στο Δασάκι και με την δύναμη της έδρας στοχεύει μόνο στην νίκη.

Συνταγή έδρας ο Ανγκελόφσκι

Ο προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι θα ακουμπήσει την συνταγή που κέρδισε και τα άλλα εντός έδρας παιχνίδια.

Η Αχνιώτικη ομάδα είναι στην εξάδα και θέλει να διατηρηθεί σε αυτή και μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Με τους 14 βαθμούς που έχει εάν κερδίσει τον Απόλλωνα θα είναι εξάποντη νίκη. Προέρχεται από την εκτός έδρας βαριά ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 4-1 και θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες.

Αήττητος στο Δασάκι

Η ομάδα της Άχνας είναι αήττητη στο Δασάκι. Είναι το κάστρο της, είναι η μεγάλη δύναμη της και θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να κτυπήσει και τον Απόλλωνα. Ενδεικτικό της δύναμης που έχει ο Εθνικός μέσα στο Δασάκι είναι το ότι πήρε τους 13 από τους 14 βαθμούς που έχει. Να σημειωθεί πως μέσα στο Δασάκι κέρδισε την Ομόνοια, την Ανόρθωση, την Κράσαβα και την Ένωση.

Επιστροφές και αλλαγές

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι έχει επιστροφές και πάει με ενισχυμένο πλάνο. Αυξάνονται οι επιλογές του Σκοπιανού τεχνικού και θα παρατάξει ενδεκάδα με αλλαγές. Οι Ανγγελόπουλος και Κανέ επιστρέφουν και θα είναι ενδεκαδάτοι. Επίσης μετά από καιρό ενδέχεται να είναι στην αποστολή οι Γκονζάλες, Μπαχανάκ και Τζιαλίλ. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι ο Οφόρι που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

Αντερέγκεν

Ο Νικολά Αντερέγκεν που σκόραρε και με τον ΑΠΟΕΛ είναι σε φόρμα και αποτελεί το μεγάλο ατού του Ανγκελόφσκι για γκολ και εναντίον του Απόλλωνα. Ο Αργεντινός στράικερ είναι πρώτος σκόρερ με 7 γκολ. Επίσης ο Μπρένο Αλμέιδα και ο Λουής Μασάδο που θα πλαισιώσουν τον Αντερέγκεν στοχεύουν και αυτοί τα δίκτυα του Απόλλωνα. Θέση στην επίθεση διεκδικούν οι Μπαουτίστα και Ροντριγκίνιο.