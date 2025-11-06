Συνάντηση ΚΟΑ με το Δήμο Πάφου για τις αθλητικές υποδομές της πόλης

Ευρεία συνάντηση με τον Δήμο Πάφου είχε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, μετά από πρόσκληση του Δήμου. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Καυκαρίδης και Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και ο Λειτουργός Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΟΑ Πάφου Στέλιος Παπαγεωργίου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και τους συνεργάτες του.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για προώθηση σημαντικών έργων που θα ενισχύσουν την αθλητική ανάπτυξη της Πάφου και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Συγκεκριμένα τέθηκε το θέμα της πλήρους αναβάθμισης του Ιακωβείου Σταδίου και η μετατροπή του σε πρότυπο Αθλητικό Κέντρο για την ανάπτυξη του σχολικού και κοινωνικού αθλητισμού, κάτι που αποτελεί και πρόσφατη εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όσον αφορά στο γήπεδο Μουττάλου, θα υπάρξει οικονομική στήριξη από τον ΚΟΑ για αγορά εξοπλισμού συντήρησής του, με τον Οργανισμό να στηρίζει οικονομικά και τη δημιουργία Υπαίθριου Γυμναστηρίου Καλλισθενικής Γυμναστικής στην Κάτω Πάφο, με τη στήριξη να αφορά στα όργανα γυμναστικής. Επίσης αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για ανακαίνιση και βελτίωση των αθλητικών χώρων στα δημοτικά πάρκα.

Παράλληλα εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας κλειστού αθλητικού χώρου με αίθουσες πολλαπλής χρήσης στην περιοχή Αναβαργός, κατάλληλου και προσβάσιμου για ΑμεΑ. Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της μεταφοράς της διαχείρισης του Κολυμβητηρίου Πάφου στον ΚΟΑ, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευσή του για βελτίωση και ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών του τόπου μας, προς όφελος των αθλητών/τριών και των πολιτών.