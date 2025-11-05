Εύκολη ευρωπαϊκη πρόκριση για την Ολυμπιάδα

Eύκολη πρόκριση στο κυρίως ταμπλό στη φάση των 16 τελικών πήρε η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως.

Η νταμπλούχος Κύπρου κέρδισε και δεύτερη φορά την Κροατική OK BRDA και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στον αγώνα της Τετάρτης (05/11) η Ολυμπιάδα κέρδισε με 3-0 σετ (25-11, 25-11, 25-12). Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» στην Κροατία είχε νικήσει επίσης με 3-0 (17-25, 17-25, 15-25).

Επόμενος αντίπαλος για την Ολυμπιάδα θα είναι η βελγική Σαρλερουά.