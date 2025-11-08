Ο Μαρτίνς εστιάζει στις αδυναμίες, ακόμη και στις επιτυχίες...

Ο τεχνικός της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, δείχνει αποφασισμένος να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και μέσα από τις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της ΕΝΠ με 3-0.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Μαρτίνς δεν στάθηκε μόνο στα καλά στοιχεία που παρουσίασαν οι «γαλαζοκίτρινοι» μέσα στο γήπεδο, αλλά εστίασε κυρίως στα σημεία που χρειάζονται βελτίωση ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όταν η ομάδα του, μετά το γκολ, έδειξε να χάνει τη συνοχή και τη σωστή ανάπτυξή της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος:

«Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Ξεκινήσαμε δυνατά σήμερα, αλλά μετά το πρώτο γκολ χάσαμε λίγο τη συνοχή και τη σωστή κίνηση στο γήπεδο· είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε».