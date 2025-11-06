Στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς!

Καθάρισε τον Νούνο Μπόρζες και εξασφάλισε πρόκριση στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Σέρβος σούπερ σταρ επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(1), 6-4) του Πορτογάλου No. 47 στον κόσμο και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Telekom Center Athens, στο οποίο βρέθηκαν περίπου 8.000 φίλοι του τένις.

Ο Μπόρζες ήταν ανταγωνιστικός, αλλά ο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης είχε καλύτερη λήψη αποφάσεων και κατάφερε στο τέλος να πάρει την πρόκριση.

Στο πρώτο σετ ο Πορτογάλος ήταν ανταγωνιστικός στο 4-4, αφού προηγήθηκε με 15-40 ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τα δυο δεύτερα σερβίς του Τζόκοβιτς.

Έτσι στο τάι μπρέικ ο Νόλε ήταν ανώτερος και πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο σετ ο 38χρονος πέτυχε το σημαντικό μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (4-3) και με άνεση διπλασίασε τα σετ του (6-4) για την πρόκριση στην τετράδα.

Με αυτό τον τρόπο ο Τζόκοβιτς έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που σημειώνει 200 νίκες indoors και απέχει πλέον δύο νίκες από τον 101ο τίτλο του!

Πηγή: sport-fm.gr