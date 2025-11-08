Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αστειεύτηκε ότι η ομάδα του ήταν «πολύ συνεπής» στα τελευταία ματς της Premier League αυτή τη σεζόν, αλλά αυτή η συνέπεια σχετίζεται με τις ήττες που κατέγραψε.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχασαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος πριν καταφέρουν και κερδίσουν την Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ» το περασμένο Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας αυτή τη νίκη με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, το 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League στα μέσα της εβδομάδας.

Η ύφεση του περασμένου μήνα σημαίνει ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στον βαθμολογικό πίνακα, και ο Σλοτ έχει παραδεχτεί ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τα «σωστά πράγματα» αν θέλει να έχει πιθανότητες να ανακτήσει το έδαφος στην κούρσα του τίτλου.