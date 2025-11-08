ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, μίλησε αστειευόμενος για την εικόνα της ομάδας του στα τελευταία παιχνίδια.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αστειεύτηκε ότι η ομάδα του ήταν «πολύ συνεπής» στα τελευταία ματς της Premier League αυτή τη σεζόν, αλλά αυτή η συνέπεια σχετίζεται με τις ήττες που κατέγραψε.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχασαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος πριν καταφέρουν και κερδίσουν την Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ» το περασμένο Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας αυτή τη νίκη με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, το 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League στα μέσα της εβδομάδας.

Η ύφεση του περασμένου μήνα σημαίνει ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στον βαθμολογικό πίνακα, και ο Σλοτ έχει παραδεχτεί ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τα «σωστά πράγματα» αν θέλει να έχει πιθανότητες να ανακτήσει το έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Δένει» Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Εντός έδρας δοκιμασία για Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αμορίμ για Σέσκο: «Αποδέξου την κριτική και συνήθισέ την»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Μια Ομάδα, ένας Θρύλος, 99 χρόνια, αμέτρητες στιγμές δόξας και περηφάνιας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με όπλο την έδρα του ο Εθνικός!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Μαρτίνς εστιάζει στις αδυναμίες, ακόμη και στις επιτυχίες...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λίβερπουλ: Επιστρέφει με Νότιγχαμ ο Άλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάλεσμα Ανόρθωσης προς τον κόσμο: «Όλοι μαζί στο πλευρό της Κυρίας!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

MVP της 9ης αγωνιστικής ο μαγικός Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Premier League: Τα βλέμματα στο Λονδίνο, δύσκολη αποστολή για την πρωτοπόρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με την πλάτη στον τοίχο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αυλαία» στο πρόγραμμα του Μαραθωνίου με τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΑΕΚ: Το φρεσκάρισμα στην 11άδα και ο αντι-Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Οι… ρεζέρβες «φώναξαν» παρών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη