Δωρεάν τα παιδιά στο «Blackened Goggles Challenge» χάρη στο Kateryna Biloruska Foundation

Ένα πολύτιμο συμπαίκτη στην προσπάθεια για να σταλούν ισχυρά κοινωνικά μηνύματα Ισότητας, Αποδοχής και πραγματικής Συμπερίληψης, μέσω της Φιλανθρωπικής Ημερίδας Κολύμβησης «Blackened Goggles Challenge» βρήκε η Καρολίνα Πελενδρίτου, στο πλάι της οποίας θα βρεθεί ως Charity Partner το Kateryna Biloruska Foundation.

Με τη συνδρομή του Kateryna Biloruska Foundation τα παιδιά ηλικίας από 9 μέχρι 15 ετών θα μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στο «Blackened Goggles Challenge», το οποίο την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πιο μεγάλο από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά.

«Η αλλαγή ξεκινάει από τα παιδιά, γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία η συνεισφορά του Kateryna Biloruska Foundation, το οποίο ευχαριστούμε θερμά που μοιράζεται το όραμα μας για ένα καλύτερο αύριο» δηλώνει η Τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης, Καρολίνα Πελενδρίτου.

Για τα παιδιά, από 9-15 ετών, υπάρχουν εκατό θέσεις, με την εγγραφή να γίνεται μέσω email στο kp.throughmyeyes@gmail.com, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παιδιού και η ημερομηνία γέννησης. Εφόσον υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις, θα είναι εφικτή η εγγραφή και την ημέρα του event. Πληροφορίες στο 22870226.

Η φετινή διοργάνωση του Blackened Goggles Challenge πραγματοποιείται από τον οργανισμό Through My Eyes, τον οποίον συνέστησε πρόσφατα η Καρολίνα Πελενδρίτου, προκειμένου να προσφερθεί υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε άτομα με αναπηρία, γυναίκες, παιδιά και αθλητές.

Οι συμμετέχοντες στο Blackened Goggles Challenge έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία βιωματική εμπειρία κολυμπώντας με τα μαύρα γυαλάκια (blackened goggles), τα οποία φοράει η Καρολίνα στους αγώνες της και τα οποία δεν επιτρέπουν να τα διαπεράσει καμία ακτίδα φωτός. Με αυτό τον τρόπο θα διαπιστώσουν την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει ένα άτομο με οπτική αναπηρία.

Για άτομα πάνω από 15 ετών, το κόστος συμμετοχής είναι €10 για αθλητές (με την προσκόμιση Ταυτότητας Αθλητή), €20 για τον υπόλοιπο κόσμο και €300 για εταιρείες και ομάδες – έως 20 άτομα). Οι εγγραφές γίνονται online στο www.ticketmaster.cy.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Στηρίζουν η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ) και o Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.