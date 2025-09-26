Στις 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το 3ο φιλανθρωπικό «Blackened Goggles Challenge» της Καρολίνας Πελενδρίτου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου διοργανώνει την Φιλανθρωπική Ημερίδα Κολύμβησης «Blackened Goggles Challenge» που έχει καταστεί πλέον θεσμός.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού και διοργανώνεται από τον οργανισμό Through My Eyes, τον οποίον συνέστησε πρόσφατα η Καρολίνα Πελενδρίτου. Αποστολή του Οργανισμού είναι να προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε άτομα με αναπηρία, γυναίκες, παιδιά και αθλητές.

«Ισότητα, Αποδοχή, Συμπερίληψη»

«Το Blackened Goggles Challenge δεν είναι απλώς μια φιλανθρωπική εκδήλωση! Είναι μια πρόκληση για ισότητα, αποδοχή και ουσιαστική συμπερίληψη. Ένα κάλεσμα να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια, να ξεπεράσουμε τα όρια που οι ίδιοι βάζουμε, να αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις μας και να αφήσουμε πίσω τις προκαταλήψεις» σημειώνει στο μήνυμά της η Παραολυμπιονίκης μας.

Στο Blackened Goggles Challenge μπορεί να κολυμπήσει οποιοσδήποτε: αθλητές και αθλούμενοι, μεγάλοι και παιδιά. Όλοι βιώνουν μια μοναδική εμπειρία αφού κολυμπούν φορώντας τα μαύρα γυαλάκια (blackened goggles), τα οποία φοράει η Καρολίνα στους αγώνες της και τα οποία δεν επιτρέπουν να τα διαπεράσει καμία ακτίδα φωτός.

Έτσι, μπαίνουν για λίγο στη θέση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. «Έλα να νιώσεις, να καταλάβεις, να δεις αλλιώς. Για να αποδείξουμε ότι στον αθλητισμό έχουν θέση όλοι!» εξηγεί η Καρολίνα.

Ισχυρό κοινωνικό μήνυμα

Σαφώς η εμπειρία αυτή δεν αποτελεί μία αθλητική δοκιμασία, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, έχοντας στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Η ημερομηνία δεν έχει επιλεχθεί τυχαία αφού όπως και πέρσι η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Το λευκό μπαστούνι είναι το σύμβολο της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική αναπηρία, που τους επιτρέπει να μετακινούνται ελεύθερα.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Στο Blackened Goggles Challenge μπορούν να λάβουν μέρος άτομα από την ηλικία των 9 ετών και πάνω. Το κόστος συμμετοχής είναι €10 για αθλητές (με την προσκόμιση Ταυτότητας Αθλητή), €20 για τον υπόλοιπο κόσμο και €300 για εταιρείες και ομάδες – έως 20 άτομα). Οι εγγραφές γίνονται online στο www.ticketmaster.cy.

Τα παιδιά έως 15 χρόνων συμμετέχουν δωρεάν αφού η συμμετοχή του είναι εξασφαλισμένη από το Kateryna Biloruska Foundation, Charity Partner της διοργάνωσης. Υπάρχουν εκατό θέσεις για παιδιά που θα μπορούν να εγγραφούν δωρεάν μέσω email στο kp.throughmyeyes@gmail.com. Πληροφορίες στο 22870226.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Στηρίζουν η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ) και o Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.  Χορηγοί είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου, η SWANS και η Χαραλαμπίδης / Κρίστης. Χορηγός Φιλοξενίας το Amathus Beach Hotel.

