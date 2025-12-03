«Λυσσασμένος» Ολυμπιακός, ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό!

Βρήκε αντίδοτο στην γκίνια, νίκησε τον Παναθηναϊκό και έφυγε για τον τελικό του Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός! Βγάζοντας ψυχή, πείσμα και θέληση και με το μπλοκ τους να είναι αδιαπέραστο οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 και να πετάξουν εκτός θεσμού τους απογοητευτικούς «πράσινους» επικρατώντας 3-1 σετ στο «Σοφία Μπεφόν»!

Μυθικό ματς από τον Δημοσθένη Λινάρδο, που μαζί με τον Μίταρ Τζούριτς και τον «εκτελεστή» Ατανασίεβιτς, έκαναν ό,τι ήθελαν τους αγνώριστους, σε απόδοση, παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

ΠΑΟΚ ή Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Παρασκευής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας» την Παρασκευή (5/12, 17:00).

Το ματς:

Καλύτερη εκκίνηση από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τα δυο σερβίς του Λινάρδου και τις κακές υποδοχές του Γιάντσουκ να φέρνουν τον Ολυμπιακό στο 2-0. Οι πράσινοι μπήκαν κάπως μουδιασμένα στο ντέρμπι και δεν είχαν ιδέες στο παιχνίδι τους με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μόνιμο προβάδισμα δυο πόντων. Το σύνολο του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κυνηγούσε στο σκορ μειώνοντας μέχρι και τον πόντο. Από το σημείο εκείνο και έπειτα ωστόσο, Γιάντσουκ και Νίλσεν, έβαλαν μπροστά τις «μηχανές» και τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ. Ο Γκάσμαν με το σερβίς του και ο τρομερός Γιάντσουκ είχαν πλέον διαμορφώσει ιδανικά τις προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, η διαφορά έφτασε και στο +6 για τους πρωταθλητές (23-17). Ο Ολυμπιακός με ένα επί μέρους 2-0 μείωσε στους τέσσερις, ενώ ο Ανδρεόπουλος με pipe έδωσε πέντε ευκαιρίες για το setball στον Παναθηναϊκό. Mετά από ένα ακόμη 2-0 του Ολυμπιακού, ο Πέριν αστόχησε στο σερβίς και ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στα σετ με 25-21.

Ίδια εκκίνηση στο δεύτερο σετ με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-0 και τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει κάνοντας το 3-3. Τα λάθη και από τις δυο πλευρές ήταν πολλά, ωστόσο το «ερυθρόλευκο» μπλοκ έμοιαζε αδιαπέραστο και με πρωταγωνιστή τον Λινάρδο, η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη, κατάφερε να ξεφύγει στους έξι πόντους (13-7), ενώ και ο εκπληκτικός στο δεύτερο σετ, Ατανασίεβιτς ανάγκασε τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει δυο τάιμ άουτ πολύ γρήγορα για το 15-9.

Το μυαλό των παικτών του «τριφυλλιού» είχε χαλάσει και τι καλύτερο για τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς να αρχίσει να... πυροβολεί, φέρνοντας τον Ολυμπιακό εκ νέου στο +6 και εν συνεχεία στο +7 (17-10). Παρά το 2-0 του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός έδειχνε να μην χάνει την ψυχραιμία του. Όμως ο Αντώνης Βουρδέρης, είδε το «τριφύλλι» να διευρύνει το σερί του στο 4-0 και το σκορ στο 19-15 καλώντας εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα του, ο Ατανασίεβιτς έσβησε κάθε ελπίδα του Παναθηναϊκού για να πλησιάσει στο σκορ με φοβερό άσο και μετά από μια μικρή προσπάθεια, του «τριφυλλιού» οι Πειραιώτες έφεραν, φυσιολογικά, στα ίσα τον ημιτελικό (1-1, 25-20).

Ισορροπημένο ξεκίνημα τρίτου σετ στο «Σοφία Μπεφόν» με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 5-5. Εκεί ωστόσο ο Ατανασίεβιτς πήγε στη γραμμή για σερβίς και με δυο επιτυχημένα, έναν άσο και ένα λάθος του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός πήγε στο 9-5. Η διαφορά αυτή, έδειξε να τρομοκρατεί τον Παναθηναϊκό, που δεν είχε αντίδραση. Τα λάθη του «τριφυλλιού» δεν σταμάτησαν και οι «ερυθρόλευκοι» τα εκμεταλλεύτηκαν φτάνοντας εκ νέου τη διαφορά στο +6 (15-9). Παρά το τάιμ άουτ του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ο Πέριν με μια pipe έκανρ το 16-9. Ο Αντώνης Βουρδέρης, θέλησε βλέποντα το επί μέρους 3-1 του Παναθηναϊκού να σπάσει τον ρυθμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος ωστόσο μείωσε στους δυο (17-15). Όμως ο Ατανασίεβιτς πηγαίνοντας στο σερβίς βοήθησε τους Πειραιώτες να πάνε ξανά στο +4. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν σκληρός για να πεθάνει και κατάφερε μετά από ώρα να φέρει τη διαφορά στον πόντο (19-18). Το λάθος του Ανδρεόπουλου στο σερβίς, μια επική άμυνα και ένα κερδισμένο μπλοκ άουτ έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό στο +3 γεγονός που ουσιαστικά... αποτελείωσε τον Παναθηναϊκό, με το σετ να ολοκληρώνεται στο 25-20 για τους «ερυθρόλευκους» έπειτα από άστοχο χτύπημα του Νίλσεν το οποίο έφερε το 2-1 για τον Ολυμπιακό.

Απόλυτη ισορροπία στο ξεκίνημα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να συμβαδίζουν στο σκορ. Ωστόσο μια επαφή στο φιλέ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο μπλοκ, άλλαξε το μομέντουμ και αντί για 7-7 ήρθε το 8-6 και εν συνεχεία το 12-8! Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να μην μπορεί να ακολουθήσει τον «ερυθρόλευκο» ρυθμό ο οποίος εκτοξευόταν με τα φοβερά μπλοκ και το οχυρό που είχε χτιστεί πάνω από φιλέ και έδινε πόντους αυτοπεποίθησης και ενέργειας με το σκορ να φτάνει στο 19-14. Τα πράγματα πλέον κυλούσαν ιδανικά για τον Ολυμπιακό που έπαιρνε τα πάντα από το μπλοκ του και απέκτησε παράσταση νίκης με το μπλοκ του Τζούριτς για το 22-15. Τα δεδομένα ήταν αδύνατο να αλλάξουν και ο Ολυμπιακός με 25-17 πήρε την πρόκριση στον τελικό πανηγυρικά!

Τα σετ: 21-25, 25-20, 25-20, 25-17

