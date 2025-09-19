Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Την επίσημη έναρξη της 11ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-30 Σεπτεμβρίου 2025, κήρυξε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΚΟΑ, στην παρουσία της Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς επίσης του Δημάρχου Αθηαίνου Κυριάκου Καρεκλά, του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Παναγιώτη Τρισόκκα και αθλητικών φορέων.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2025 δεν είναι απλώς μια εκστρατεία προώθησης της άσκησης. Είναι ένας κοινωνικός θεσμός, που προβάλλει τις ευρωπαϊκές αξίες της υγείας, της συμμετοχής, της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον αθλητισμό. Και φέτος, η Κύπρος αγκαλιάζει τον θεσμό αυτό με μια δυναμική που μας κάνει όλους περήφανους. 580 δράσεις σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, 171 φορείς που ένωσαν τις δυνάμεις τους και πρωταγωνιστούν στη διοργάνωση των δράσεων, περισσότεροι από 117.000 συμπολίτες μας συμμετέχουν δωρεάν».

Στην παρουσίαση των φετινών δράσεων έγινε ξεχωριστή μνεία στις καινοτομίες της 11ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, με έμφαση στην άσκηση στον εργασιακό χώρο. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ είπε σχετικά: «Παράλληλα με την φετινή ευρωπαϊκή προτεραιότητα για διοργάνωση ‘πράσινων’ αθλητικών διοργανώσεων, ο ΚΟΑ επιλέγει φέτος να αναδείξει μια κρίσιμη, σύγχρονη διάσταση: τον εργασιακό αθλητισμό. Διαπιστώνουμε ότι η αναγκαιότητα της άσκησης στον χώρο εργασίας να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Είναι πλέον σαφές ότι η φυσική δραστηριότητα δεν αποτελεί χαμένο χρόνο, αλλά στρατηγική επένδυση στην υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας».

Στη δημιουργία των 4 videos που είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του #BeActive Cyprus (www.beactive.cy), του ΚΟΑ (https://cso.org.cy/) και του Προγράμματος ΑΓΟ (https://ago.org.cy/) ήταν καθοριστική η συμβολή των γυμναστών του ΑΓΟ Τζοάννας Νταζιάνη και Ανδρέα Ματθαίου. Τα βίντεο μπορούν εύκολα να κατέβουν σε υπολογιστή ή κινητό και είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες, εργαζόμενους, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς οργανισμούς. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίησή τους, έχει προγραμματιστεί η ενημέρωση όλων των Υπουργείων, με στόχο να ενθαρρυνθεί η συστηματική υιοθέτηση της άσκησης στον εργασιακό χώρο.

Η Δια Βίου Πρέσβειρα του #BeActive και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ Κάλλη Χατζηιωσήφ επισήμανε: «Τολμούμε να ισχυριστούμε ότι καταφέραμε να εμφυσήσουμε σε ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας την αξία και την ανάγκη ενασχόλησης με τη φυσική δραστηριότητα σε όλο το φάσμα της κοινωνίας μας. 50 οι δράσεις μας το 2014, 580 οι καινοτόμες, πρωτότυπες και με πολυθεματικότητα δράσεις που καταμετρά η φετινή εκστρατεία. Είναι πασιφανής και αδιαμφισβήτητος ο άθλος. Όλοι μαζί δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε μια κοινωνία υγιή, ωφέλιμη και γαλουχημένη στις αξίες του αθλητισμού. Μια βδομάδα γεμάτη αθλητισμό, χαμόγελα, ευεξία, ψυχαγωγία, εθελοντισμό, στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή την πανευρωπαϊκή εκστρατεία».

Ο ΚΟΑ ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας της εκστρατείας #BeActive στην Κύπρο, έχει τον γενικό συντονισμό για την υλοποίηση της εκστρατείας σε παγκύπρια βάση, με την Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού Ιωάννα Παρασκευοπούλου να έχει την ευθύνη. Η Εβδομάδα περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων που καλύπτουν κάθε ηλικιακή ομάδα και επίπεδο φυσικής κατάστασης. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.beactive.cy και η συμμετοχή σε αυτές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

O KOA εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στους χορηγούς επικοινωνίας της φετινής εκστρατείας, τα έξι τηλεοπτικά κανάλια παγκύπριας εμβέλειας: το ΡΙΚ, τον ΑΝΤΕΝΝΑ, το SIGMA, την CYTAVISION, τον ALPHA Κύπρου, το OMEGA Channel και την CABLENET.