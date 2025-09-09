Ένατος ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπαχρέιν

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, ο πρώτος Κύπριος ξιφομάχος που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, 6-7 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπαχρέιν.

Ο Τοφαλίδης κατετάγη ένατος στον αγώνα ξεκινώντας με πέντε νίκες σε έξι αγώνες στον προκριματικό, κάτι που τον έφερε από πλεονεκτική θέση στο κυρίως ταμπλό των 64 αθλητών. Πέρασε χωρίς αγώνα στους «32» όπου κέρδισε 15-7 τον Αιγύπτιο Ayman El Ghayesh για να μπει στους «16». Εκεί βρέθηκε απέναντι στον Κροάτη Janko Leskovac το εμπόδιο του οποίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει μετά από μεγάλη μάχη που έκλεισε με 15-13 υπέρ του Leskovac, με αποτέλεσμα να καταταγεί ένατος.

«Νιώθω φανταστικά για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά το σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα. Πλέον είμαι επικεντρωμένος στα τέσσερα μεγάλα ραντεβού του 2026. Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην παγκόσμια σκηνή και να κερδίσω μετάλλια. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς και όσους με στηρίζουν – αυτή η πορεία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την στήριξή τους» σημειώνει ο Τοφαλίδης.

Ήταν ο πρώτος αγώνας για την αγωνιστική σεζόν 2025-26 η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τέσσερα μεγάλα ραντεβού:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Μεσογειακοί Αγώνες

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες

Ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την ΟΠΑΠ Κύπρου, το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και το πρόγραμμα «Olympic Solidarity» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).