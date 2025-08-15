Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στη 16η θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης μετά τη διεξαγωγή των τριών πρώτων τελικών ιστιοδρομιών Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μάρστραντ της Σουηδίας.
Ο Κύπριος ιστιοπλόος στις τρεις σημερινές (15/08) κούρσες τερμάτισε 5ος, 11ος και 17ος.
Έτσι, με συμπληρωμένες συνολικά οκτώ ιστιοδρομίες έχει 91 βαθμούς.
Το Σάββατο, 16 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι τρεις τελευταίες τελικές ιστιοδρομίες.
Πρώτος ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett με 40β. και τον ακολουθεί ο συμπατριώτης του Finley Dickinson, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ολλανδός Duko Bos με 48β.