ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

Στη 16η θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης μετά τη διεξαγωγή των τριών πρώτων τελικών ιστιοδρομιών Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μάρστραντ της Σουηδίας.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος στις τρεις σημερινές (15/08) κούρσες τερμάτισε 5ος, 11ος και 17ος.

Έτσι, με συμπληρωμένες συνολικά οκτώ ιστιοδρομίες έχει 91 βαθμούς.

Το Σάββατο, 16 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι τρεις τελευταίες τελικές ιστιοδρομίες.

Πρώτος ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett με 40β. και τον ακολουθεί ο συμπατριώτης του Finley Dickinson, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ολλανδός Duko Bos με 48β.

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Tags

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη