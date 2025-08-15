Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

Ο Κύπριος ιστιοπλόος στις τρεις σημερινές (15/08) κούρσες τερμάτισε 5ος, 11ος και 17ος.

Έτσι, με συμπληρωμένες συνολικά οκτώ ιστιοδρομίες έχει 91 βαθμούς.

Το Σάββατο, 16 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι τρεις τελευταίες τελικές ιστιοδρομίες.

Πρώτος ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett με 40β. και τον ακολουθεί ο συμπατριώτης του Finley Dickinson, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ολλανδός Duko Bos με 48β.