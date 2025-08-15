Επίδειξη δύναμης της Ελλάδας επί της Βραζιλίας, πέρασε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φουλ για μετάλλιο η Εθνική Νέων Γυναικών. Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα παρέσυρε στο διάβα της την οικοδέσποινα Βραζιλία, επιβλήθηκε με 20-7 και σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8) στις 02:30 την Ισπανία, η οποία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (καν. αγ. 11-11).

Η Εθνική μας ομάδα είχε αξιοσημείωτο πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ: οι Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα και Τζωρτζακάκη.

Οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Για τη Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.

 

Πηγή: sport-fm.gr

