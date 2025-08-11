Ξεκίνησε η δράση του Κοντίδη στο Μάρστραντ

Ξεκίνησε την Δευτέρα, 11 Αυγούστου, η προσπάθεια του Παύλου Κοντίδη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μάρστραντ της Σουηδίας, με τη διεξαγωγή των δύο πρώτων ιστιοδρομιών της διοργάνωσης.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος συμμετέχοντας στον κόκκινο στόλο είχε καλύτερο πλασάρισμα την 3η θέση, αποτέλεσμα που έφερε στην δεύτερη κούρσα της εναρκτήριας ημέρας. Στην πρώτη είχε τερματίσει στην 22η θέση.

Έτσι, μετά το τέλος της πρώτης ημέρας βρίσκεται στη 31η θέση με 25β.

Στην πρωτοπορία του αγώνα μπήκε ο Ολλανδός Duko Bos (4β.) ενώ δεύτερος είναι ο Νεοζηλανδός George Gautrey (5β.) και τρίτος ο Ολλανδός Willem Wiersema (7β.).

Η δράση συνεχίζεται την Τρίτη, 12 Αυγούστου, με τις επόμενες δύο προκριματικές σειρές.