ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχαιρετισμός στη Στέλλα Καλοπαίδη Γρηγορίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποχαιρετισμός στη Στέλλα Καλοπαίδη Γρηγορίου

Του Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη

Προέδρου του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λεμεσού

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λεμεσού εκφράζει με βαθιά θλίψη τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας Στέλλας Καλοπαίδη Γρηγορίου, αγαπητής φίλης και διακεκριμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Η Στέλλα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Κυπριακού Αθλητισμού. Διακρίθηκε στα αγωνίσματα στίβου καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις στα 100 μέτρα με εμπόδια και στο πένταθλον, κατακτώντας διεθνείς διακρίσεις σε αγώνες, προβάλλοντας με ήθος και αξιοπρέπεια την Κύπρο στο εξωτερικό.

Η πορεία της δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο του στίβου αλλά διακρίθηκε και ως παίκτρια και ως προπονήτρια της πετοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ αλλά και ως προπονήτρια στον χώρο της Ολυμπιακής Γυμναστικής. Υπηρέτησε τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την παιδεία, με το ίδιο πάθος αξιοπρέπεια που χαρακτήριζαν κάθε της βήμα.  

Εργάστηκε ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και αφυπηρέτησε με τιμή από τη θέση της Βοηθού Διευθύντριας A’ στη Μέση Εκπαίδευση αφήνοντας πίσω της ένα έργο ουσίας και ήθους που χαράχτηκε στη μνήμη συναδέλφων, μαθητών και φίλων.

Ήταν πάντοτε δραστήρια, με λόγο ευθύ, ουσιαστικό, που συνοδευόταν με ένα  ζεστό χαμόγελο και διάθεση προσφοράς, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων, όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν.

Παρότι στον Επιτάφιο Λόγο του, ο Περικλής, μιλά για «επιφανείς άνδρες» που μένουν αθάνατοι στη μνήμη της πόλης, η Στέλλα δικαιούται επάξια να σταθεί ανάμεσά τους, ως μία «επιφανής γυναίκα» που τίμησε με τη ζωή και το έργο της την πολιτεία και τον άνθρωπο. Όπως έλεγε και ο Σοφοκλής: «Μνήμη γάρ τοις αγαθοῖς ἀθάνατος».  Η μνήμη των καλών ανθρώπων είναι αθάνατη.

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Στίβου Λεμεσού αποχαιρετά ένα φωτεινό πρόσωπο, μία συναθλήτρια, μία φίλη, μία γυναίκα της προσφοράς και του μέτρου.  Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της «εν ειρήνη» και να κατατάξει την ψυχή της «μεταξύ των αγίων και δικαίων». Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μας Στέλλα. !!

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Mε Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς εάν περάσει τον Μπονζί

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

ΑΕΛ

|

Category image

«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν η εξειδίκευση των σωμάτων ασφαλείας σώζει ζωές

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ελλάδα

|

Category image

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη