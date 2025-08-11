Αποχαιρετισμός στη Στέλλα Καλοπαίδη Γρηγορίου

Του Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη

Προέδρου του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λεμεσού

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Λεμεσού εκφράζει με βαθιά θλίψη τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας Στέλλας Καλοπαίδη Γρηγορίου, αγαπητής φίλης και διακεκριμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Η Στέλλα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Κυπριακού Αθλητισμού. Διακρίθηκε στα αγωνίσματα στίβου καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις στα 100 μέτρα με εμπόδια και στο πένταθλον, κατακτώντας διεθνείς διακρίσεις σε αγώνες, προβάλλοντας με ήθος και αξιοπρέπεια την Κύπρο στο εξωτερικό.

Η πορεία της δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο του στίβου αλλά διακρίθηκε και ως παίκτρια και ως προπονήτρια της πετοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ αλλά και ως προπονήτρια στον χώρο της Ολυμπιακής Γυμναστικής. Υπηρέτησε τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την παιδεία, με το ίδιο πάθος αξιοπρέπεια που χαρακτήριζαν κάθε της βήμα.

Εργάστηκε ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και αφυπηρέτησε με τιμή από τη θέση της Βοηθού Διευθύντριας A’ στη Μέση Εκπαίδευση αφήνοντας πίσω της ένα έργο ουσίας και ήθους που χαράχτηκε στη μνήμη συναδέλφων, μαθητών και φίλων.

Ήταν πάντοτε δραστήρια, με λόγο ευθύ, ουσιαστικό, που συνοδευόταν με ένα ζεστό χαμόγελο και διάθεση προσφοράς, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων, όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν.

Παρότι στον Επιτάφιο Λόγο του, ο Περικλής, μιλά για «επιφανείς άνδρες» που μένουν αθάνατοι στη μνήμη της πόλης, η Στέλλα δικαιούται επάξια να σταθεί ανάμεσά τους, ως μία «επιφανής γυναίκα» που τίμησε με τη ζωή και το έργο της την πολιτεία και τον άνθρωπο. Όπως έλεγε και ο Σοφοκλής: «Μνήμη γάρ τοις αγαθοῖς ἀθάνατος». Η μνήμη των καλών ανθρώπων είναι αθάνατη.

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Στίβου Λεμεσού αποχαιρετά ένα φωτεινό πρόσωπο, μία συναθλήτρια, μία φίλη, μία γυναίκα της προσφοράς και του μέτρου. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της «εν ειρήνη» και να κατατάξει την ψυχή της «μεταξύ των αγίων και δικαίων». Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μας Στέλλα. !!