Στη Σουηδία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

Στη χώρα όπου κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο, από τα πέντε συνολικά, σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος από τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα ριχθεί στη μάχη για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μάρτστραντ της Σουηδίας.

Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα του Κύπριου ιστιοπλόου στο 2025, μιας χρονιάς στη διάρκεια της οποίας είχε κατακτήσει το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Qingdao της Κίνας και το χάλκινο στο Grand Slam του Λος Άντζελες.

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη τη χρονιά και θέλω να την κλείσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» δηλώνει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης και συμπληρώνει για τον αγώνα: «Αναμένεται πολύ δυνατός, όλοι οι ανταγωνιστές είναι εδώ. Κάναμε την κατάλληλη προετοιμασία, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μέρα με τη μέρα. Θα κερδίσει αυτός που θα κάνει τα πιο λίγα λάθη, ειδικά αυτός που θα αποφύγει τα μεγάλα λάθη».

Ο Παύλος Κοντίδης, Νο1 στην Παγκόσμια Κατάταξη των σκαφών τύπου Laser (ILCA7), συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, όντας ο συμμετέχοντας με τα περισσότερα μετάλλια σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με το πρώτο να χρονολογείται το 2009, σε πόλη της Σουηδίας, τη Λαντσκρόνα. Τότε είχε κατακτήσει το χάλκινο.

Από εκεί και πέρα, αναδείχθηκε δύο φορές Πρωταθλητής Ευρώπης, το 2018 και το 2022, ενώ είχε άλλους δύο ανόδους στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου, το 2017 και το 2023.

Μάλιστα, ο Κοντίδης είναι στην τέταρτη θέση στην κατάταξη όλων των εποχών πίσω από τον Βρετανό Paul Goodison (5 χρυσά, 3 αργυρά, 1 χάλκινο), τον Κροάτη Tonci Stipanovic (5 χρυσά, 1 χάλκινο) και τον Βρετανό Ben Ainslie (4 χρυσά, 1 χάλκινο).

Πέραν του Κοντίδη, στη Σουηδία θα βρεθούν κι άλλα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ιστιοπλοΐας, όπως ο Βρετανός Michael Beckett, ο Γερμανός Philipp Buhl και ο Ούγγρος Jonatan Vadnai. Συνολικά υπάρχουν 150 συμμετοχές. Τις τρεις πρώτες ημέρες του αγώνα θα διεξαχθούν τα προκριματικά κι ακολούθως θα γίνουν οι τελικές ιστιοδρομίες.

Μετά τον αγώνα στη Σουηδία ο Παύλος Κοντίδης θα έχει λίγες ημέρες ξεκούρασης κι ακολούθως θα αρχίσει την προετοιμασία του για τις υποχρεώσεις της νέας χρονιάς.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η Quadcode, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.