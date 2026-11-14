Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ετήσια Ημέρα των Special Olympics Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOEU)

Αθλητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της δεύτερης ετήσιας Ημέρας των Special Olympics Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOEU Day).

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αθλητές των Special Olympics από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωβουλευτές) και άλλους αξιωματούχους της ΕΕ, με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και τη διασφάλιση ότι η στήριξη προς τα άτομα με νοητική αναπηρία θα συμπεριλαμβανόταν στο επερχόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ημέρα SOEU 2026 βασίστηκε στην επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2025 και συγκέντρωσε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από 26 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής, μεταξύ των οποίων οκτώ Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέσσερις Ευρωπαίοι Επίτροποι. Η πρωτοβουλία έτυχε εκτεταμένης προβολής από τα μέσα ενημέρωσης, με την απήχησή της να υπολογίζεται σε περίπου 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Κατά τη φετινή διοργάνωση, οι αθλητές παρουσίασαν το ευρύ φάσμα των προγραμμάτων των Special Olympics στον εκθεσιακό χώρο Spinelli Bar, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα κεντρικά σημεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση ανέδειξε τη σύνδεση, τη διαφορετικότητα και το αίσθημα του ανήκειν, αξίες που χαρακτηρίζουν το παγκόσμιο κίνημα των Special Olympics, ενώ παράλληλα λειτούργησε ειδικός χώρος ενημέρωσης και εκπαίδευσης για θέματα υγείας και ευεξίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δράση Ποδηλασίας Ενοποιημένου Αθλητισμού (Unified Sports®), η οποία έφερε σε άμεση επαφή αθλητές, εκπροσώπους της ευρωπαϊκής πολιτικής και συνεργάτες, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει τους ανθρώπους.

Αθλητές των Special Olympics, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της ΕΕ, συνεργάτες, ηγετικά στελέχη των Ηνωμένων Εθνών και εκπρόσωποι φιλανθρωπικών οργανισμών συμμετείχαν στην Καταληκτική Συνέλευση με τίτλο «Μια Ισχυρή και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη» (A Strong and Inclusive Europe). Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν, μαζί με αθλητές των Special Olympics, τις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Sven Albrecht, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής των Special Olympics Ευρώπης και Ευρασίας, δήλωσε:

«Τα Special Olympics αισθάνθηκαν για ακόμη μία φορά ιδιαίτερη τιμή που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η δεύτερη ετήσια Ημέρα των Special Olympics Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε απόδειξη των ισχυρών δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των αθλητών των Special Olympics και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Από τις σημαντικές συνεργασίες για τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Αγώνων στην Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία, μέχρι τη στήριξη ενός ευρέος φάσματος δράσεων στους τομείς της υγείας, της ηγεσίας των αθλητών, της ανάπτυξης προπονητών, της βιωσιμότητας και πολλών άλλων, η Ημέρα SOEU 2026 αποτέλεσε ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της σημαντικής στήριξης που παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κίνημά μας.

Οραματιστήκαμε τη συνέχιση αυτής της στήριξης και στο μέλλον. Οι αθλητές μας γνώριζαν πολύ καλά ότι βρίσκονταν στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Βρέθηκαν εκεί για να συμβάλουν στη διασφάλιση ότι η ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία δεν θα παρέμενε απλώς ένα υψηλό ιδανικό, αλλά θα κατοχυρωνόταν έμπρακτα στις πρόνοιες του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι αθλητές μας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να παρουσιάσουν το έργο μας στους τομείς της υγείας, της ευεξίας, του Unified Sports και άλλων προγραμμάτων.

Εκφράσαμε τη βεβαιότητα ότι αυτή η κοινή προσπάθεια θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη σχέση μεταξύ των Special Olympics και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης με περισσότερη συμπερίληψη».

Την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών εκπροσώπησαν ο Αθλητής Χρίστος Κασσουλίδης και το Μέλος του Δ.Σ κ.Χρήστος Καρυπίδης