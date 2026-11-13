Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού συμβούλου στο υπουργείο Αθλητισμού, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση αναβολικών στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του, Οδυσσέας.

Ο Ολυμπιονίκης επέλεξε να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο η απόφασή του δεν έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Έτσι, παρά την παραίτηση που υπέβαλε, ο Πύρρος Δήμας παραμένει στη θέση του ειδικού συμβούλου στο υπουργείο, καθώς ο αρμόδιος υφυπουργός δεν έκανε δεκτό το αίτημά του.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης που αφορά την εμπλοκή του αδερφού του Ολυμπιονίκη, Οδυσσέα, στην υπόθεση αναβολικών.

sport-fm.gr