ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν σας αξίζει να έχετε αθλητές σαν τον Μίλαν, ούτε σαν σύλλογος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Έντονη αντίδραση Γιαννουλάκη μετά το περιστατικό στο Τσίρειο.

Την έντονη αντίδραση του Αντώνη Γιαννουλάκη, προπονητή του Μίλαν Τράικοβιτς έφερε ένα συμβάν που διαδραματίστηκε στο Τσίρειο.

Όπως αναφέρει μέσω ανάρτησής του, ο σπρίντερ στην ουσία εκδιώχθηκε από τον αγωνιστικό χώρο γιατί χαλάει τον αγωνιστικό χώρο και σημειώνει πως δεν αξίζει στο ΓΣΟ, στον οποίο ανήκει, να έχει στις τάξεις του, τέτοιον αθλητή.

Η ανάρτηση: 

«Σήμερα το έζησα κι αυτό: ήρθαν να βγάλουν τον Μίλαν έξω από το χόρτο στο Τσίρειο, γιατί το χαλάει και δεν θα είναι ΟΚ για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά ντράπηκα. Όχι, δεν σας αξίζει να έχετε αθλητές σαν τον Μίλαν, ούτε σαν σύλλογος. Κάθε μέρα κάνουμε προπόνηση με χίλια δυο προβλήματα, αλλά τώρα το τερματίσατε. Έλεος πια! Αντί να μας βοηθάτε, μας ζητάτε να φύγουμε. Ντροπή».

Να σημειωθεί πως τον Αύγουστο, έντονος με ανάρτησή του ήταν και ο Μίλαν. «2 εβδομάδες κλειστό γήπεδο εν μέσω αγωνιστικής περιόδου. Θέλετε και αθλητισμό κάποιοι δαμέσα», είχε γράψει συγκεκριμένα: 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του ΛΟΤΤΟ (11/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χωρίς ανάσα για 29 μέρες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπλάτερ: «Ο Ινφαντίνο είναι δικτάτορας και χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αινιγματική ανάρτηση του Ντόρσεϊ

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστροφή με άλλο... ρόστερ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δώνης: «Δεν με απασχολούν οι φήμες, προτεραιότητά μου είναι η εξέλιξη της ομάδας»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Έκαναν τα πάντα και... υπομονή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Βροχή» στα πρόστιμα από την Δικαστική Επιτροπή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σοκαριστικό ατύχημα για τον Σάντσεθ της Κόμο

Serie A

|

Category image

Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Super League

|

Category image

Τα έντεκα είναι πολλά, τα δύο μόλις είναι λίγα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ισραηλινό τζάμπολ στη Λεμεσό με 1.500 φιλάθλους: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ποτσετίνο έτοιμος να αντικαταστήσει τον Κάρικ

Premier League

|

Category image

Άριστα με τους μικρομεσαίους

ΑΕΛ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Εθνικής

Eθνική

|

Category image

Διαβαστε ακομη