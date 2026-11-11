Την έντονη αντίδραση του Αντώνη Γιαννουλάκη, προπονητή του Μίλαν Τράικοβιτς έφερε ένα συμβάν που διαδραματίστηκε στο Τσίρειο.

Όπως αναφέρει μέσω ανάρτησής του, ο σπρίντερ στην ουσία εκδιώχθηκε από τον αγωνιστικό χώρο γιατί χαλάει τον αγωνιστικό χώρο και σημειώνει πως δεν αξίζει στο ΓΣΟ, στον οποίο ανήκει, να έχει στις τάξεις του, τέτοιον αθλητή.

Η ανάρτηση:

«Σήμερα το έζησα κι αυτό: ήρθαν να βγάλουν τον Μίλαν έξω από το χόρτο στο Τσίρειο, γιατί το χαλάει και δεν θα είναι ΟΚ για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά ντράπηκα. Όχι, δεν σας αξίζει να έχετε αθλητές σαν τον Μίλαν, ούτε σαν σύλλογος. Κάθε μέρα κάνουμε προπόνηση με χίλια δυο προβλήματα, αλλά τώρα το τερματίσατε. Έλεος πια! Αντί να μας βοηθάτε, μας ζητάτε να φύγουμε. Ντροπή».

Να σημειωθεί πως τον Αύγουστο, έντονος με ανάρτησή του ήταν και ο Μίλαν. «2 εβδομάδες κλειστό γήπεδο εν μέσω αγωνιστικής περιόδου. Θέλετε και αθλητισμό κάποιοι δαμέσα», είχε γράψει συγκεκριμένα: