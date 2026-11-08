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Ο Νόρις θριάμβευσε στη Βραζιλία και η Mercedes πήρε τον τίτλο κατασκευαστών

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Grand Prix του Σάο Πάολο, πανηγυρίζοντας την τρίτη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren διατήρησε τον έλεγχο σε όλο τον αγώνα, παρά την πίεση που δέχθηκε στη διάρκειά της, και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, διατηρώντας την pole position που είχε κατακτήσει στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η πιο σημαντική «είδηση» της ημέρας, ωστόσο, ήρθε από τη Mercedes. Η γερμανική ομάδα συγκέντρωσε τους βαθμούς που χρειαζόταν στη Βραζιλία και εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στους κατασκευαστές. Πρόκειται για την επιστροφή της στην κορυφή της συγκεκριμένης βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά το 2021, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή χρονιά με την κατάκτηση και των δύο πρωταθλημάτων, καθώς ο Κίμι Αντονέλι είχε ήδη στεφθεί πρωταθλητής στους οδηγούς.

Στο βάθρο του Σάο Πάολο, δίπλα στον Νόρις, βρέθηκαν δύο οδηγοί της Red Bull. Ο Μαξ Φερστάπεν κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πραγματοποιώντας μία από τις εντυπωσιακότερες «επιστροφές» του αγώνα στο Ιντερλάγκος. Ο Ολλανδός εκκίνησε από την 21η θέση και κατάφερε να κερδίσει 19 θέσεις, με ένα εντυπωσιακό σερί προσπεράσεων, σε μια πίστα όπου έχει γράψει αρκετές φορές τη δική του ιστορία. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Ισάκ Χάντζαρ.

Οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι ακολούθησαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, με τη Mercedes να επιβεβαιώνει μέσα στην πίστα του Σάο Πάολο την εφετινή κυριαρχία της στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Έκτος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ κατέλαβε την έβδομη θέση.

Η μάχη για την έβδομη θέση κρίθηκε στους τελευταίους γύρους, με τον Λεκλέρ να επικρατεί στη μονομαχία του με τον Λίαμ Λόσον. Ο οδηγός της Racing Bulls περιορίστηκε τελικά στην όγδοη θέση, ενώ πίσω του τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Από τον αγώνα της Βραζιλίας απουσίασε ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος δεν «μπήκε» στην εκκίνηση, ενώ ούτε ο Λανς Στρολ κατάφερε να βρεθεί στο grid για το Grand Prix.

 

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