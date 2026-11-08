Ιστορικό χρυσό για τη Μαρίνα Χατζηκώστα στο Ντακάρ! - ΒΙΝΤΕΟ από την απονομή

Άλλη μία επιτυχία, στο εξαιρετικό 2026, πρόσθεσε η Μαρίνα Χατζηκώστα. Η κορυφαία 17χρονη δισκοβόλος στον κόσμο, χάρισε στην Κύπρο το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Νεότητας.

Στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, τούς οποίους φιλοξενεί το Ντακάρ της Σενεγάλης, η Χατζηκώστα έβγαλε την καλύτερη βολή της στην 5η της προσπάθεια, ρίχνοντας στα 53,20μ., που ήταν αρκετά για να την ανεβάσουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου μπήκε στον αγώνα, κάτω από τον καυτό ήλιο των 35 βαθμών Κελσίου, με βολή στα 48,17μ., που την κρατούσε στην 3η θέση. Ακολούθησαν τρεις άκυρες προσπάθειες, μέχρι που ήρθε το καταπληκτικό 53,20μ. στην πέμπτη βολή της, που τής χάρισε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο φέτος, έπειτα από αυτό στο Ευρωπαϊκό Κ18, ενώ τεράστια επιτυχία αποτελεί και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κ20, αφού είναι μόλις 17 χρονών.

Το χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία από τη Μαρίνα Χατζηκώστα είναι το ιστορικό πρώτο τής Κύπρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ασημένια μετάλλια (όλα από τον στίβο), με τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη το 2010 στη Σιγκαπούρη στη σφυροβολία (70,30μ.) και την Παρασκευή Ανδρέου το 2014 στη Νανζίνγκ στα 100μ. (11.71).

Θυμίζουμε ότι στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας στην Ντόχα, η ΚΟΕ έχει πανηγυρίσει ακόμα δύο μετάλλια, τα οποία ήταν χάλκινα και τα κατέκτησε ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης στην κολύμβηση, στα 50μ. ελεύθερο και τα 50μ. πεταλούδα.

ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ Ο ΠΑΝΤΕΛΗ

Στο σημερινό πρόγραμμα (8/11/26) τής πρώτης ημέρας τού στίβου, υπήρχε και η δεύτερη κυπριακή συμμετοχή, αυτή τού Ανδρέα Παντελή στα ημιτελικά των 400μ. Ο αθλητής τού Κυριάκου Αντωνίου τερμάτισε στην 6η θέση τής δεύτερης ημιτελικής σειράς σε 51.88 και αφού κατέλαβε συνολικά τη 12η θέση από 16 αθλητές, δεν προκρίθηκε στον αυριανό τελικό.