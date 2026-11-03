Τα ρεκόρ που έσπασε ο Αντονέλι στον δρόμο για τον «παρθενικό» του τίτλο

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έγραψε Ιστορία, καθώς είναι ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ιταλός κατέκτησε και μαθηματικά τον «παρθενικό» τίτλο της καριέρας του στην δεύτερη σεζόν του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό ρεκόρ που έσπασε ο 20χρονος Ιταλός στην πορεία του για την εξασφάλιση του «στέμματος».

Τα επιτεύγματα, στα οποία έφτασε ο Αντονέλι στην διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Φόρμουλα Ένα, έχουν ως εξής:

Νεότερος κάτοχος pole position

Στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς, ο Αντονέλι εξασφάλισε για πρώτη φορά την pole position στο κινεζικό γκραν πρι. Μολονότι πέρυσι είχε πάρει την πρώτη θέση στα δοκιμαστικά για το σπριντ στο πλαίσιο του γκραν πρι του Μαϊάμι, αυτή ήταν η «παρθενική» pole position του σε γκραν πρι. Έτσι, ο οδηγός της Mercedes έγινε ο νεότερος κάτοχος pole position σε ηλικία 19 ετών, έξι μηνών και 18 ημερών και... διέλυσε το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Σεμπάστιαν Φέτελ, καθώς ο Γερμανός ήταν 21 ετών, όταν πανηγύρισε την «παρθενική» pole position του στο ιταλικό γκραν πρι του 2008 για λογαριασμό της Toro Rosso (σ.σ. νυν Racing Bulls).

Νεότερος νικητής από την pole position

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη στο σπριντ, λίγες ώρες προτού ο Ιταλός «ομόσταυλός» του πανηγύρισε την ιστορική pole position στη Σανγκάη, αλλά ήταν η... σειρά του Αντονέλι να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον κυριακάτικο αγώνα. Ο νεαρός οδηγός αξιοποίησε την πρώτη θέση στην εκκίνηση, την οποία μετέτρεψε σε νίκη -την πρώτη της καριέρας του-, και έγινε έτσι ο νεώτερος οδηγός που επικράτησε σε αγώνα της Φόρμουλα Ένα εκκινώντας από την pole position. Ο Μαξ Φερστάπεν εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ του νεώτερου νικητή στην ιστορία του σπορ, καθώς ο Ολλανδός «γεύτηκε» τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών.

Νεότερος οδηγός που τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την επικράτησή του στην Κίνα, η εντυπωσιακή πορεία του Αντονέλι συνεχίστηκε, καθώς πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο ιαπωνικό γκραν πρι, ένα επίτευγμα που του επέτρεψε να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών. Με αυτόν τον τρόπο κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που τέθηκε επικεφαλής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ιταλός ήταν τότε 19 ετών, επτά μηνών και τεσσάρων ημερών και κατέρριψε την επίδοση που κατείχε προηγουμένως ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης σε ηλικία 22 ετών, το 2007.

Πρώτος οδηγός που πανηγύρισε τη νίκη από τις πρώτες τρεις pole position του

Έχοντας μετατρέψει την pole position σε νίκη, τόσο στην Κίνα, όσο και στην Ιαπωνία, ο Αντονέλι διεύρυνε το... σερί του με άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση στον τέταρτο «γύρο» του πρωταθλήματος, στο Μαϊάμι. Εκτός του ότι διεύρυνε το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αυτό το επίτευγμα κατέστησε τον Ιταλό τον μοναδικό οδηγό στην ιστορία που έχει πανηγυρίσει νίκες στους πρώτους τρεις αγώνες, στους οποίους εκκίνησε από την pole position.

Νεότερος νικητής του γκραν πρι στο Μονακό

Ο Αντονέλι σημείωσε τελικά πέντε σερί νίκες στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν, προσθέτοντας ακόμη δύο διαδοχικές επιτυχίες στη συγκομιδή του, ύστερα από την επικράτησή του στο Μαϊάμι. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η πέμπτη από αυτές τις νίκες σημειώθηκε στο γκραν πρι του Μονακό. Ο Ιταλός διατήρησε την ψυχραιμία του στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου και ανέβηκε γι' άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος νικητής στην ιστορία του φημισμένου αγώνα.

Νεότερος οδηγός που πέτυχε "Grand Slam"

Το "Grand Slam", το οποίο επιτυγχάνει ένας οδηγός όταν εκκινεί από την pole position, σημειώνει τον ταχύτερο γύρο, έχει την πρωτοπορία στον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος και κατακτά τη νίκη, αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα στη Φόρμουλα Ένα. Μέχρι στιγμής, μόλις 29 οδηγοί στη μακρά ιστορία του σπορ έχουν πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Αντονέλι προστέθηκε σε αυτή τη λίστα στο Μονακό, όταν έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που σημειώνει αυτό το επίτευγμα.

Πρώτος Ιταλός νικητής στο ιταλικό γκραν πρι εδώ και 60 χρόνια

Το εφετινό γκραν πρι Ιταλίας σηματοδότησε την έβδομη νίκη του Αντονέλι στην τρέχουσα σεζόν και ίσως μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του μέχρι σήμερα, καθώς ο οδηγός της Mercedes εκκίνησε από τη 19η θέση, αλλά κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η επιτυχία έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή για τον οδηγό από τη Μπολόνια, καθώς έγινε ο πρώτος Ιταλός που θριαμβεύει στο ιταλικό γκραν πρι μετά τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι το 1966.

Πρώτος Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής εδώ και 73 χρόνια

Μετά από εκείνη την αξιομνημόνευτη νίκη στη Μόντσα, ο Αντονέλι έδωσε στους συμπατριώτες του ακόμη έναν λόγο για να πανηγυρίζουν, καθώς έβαλε τέλος στην αναμονή 73 ετών της Ιταλίας για την ανάδειξη του επόμενου παγκόσμιου πρωταθλητή της. Ο νεαρός είναι μόλις ο τρίτος Ιταλός που κατακτά τον τίτλο. Ο Τζιουζέπε «Νίνο» Φαρίνα ήταν ο πρώτος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα το 1950, προτού ο Αλμπέρτο Ασκάρι κατακτήσει διαδοχικούς τίτλους το 1952 και το 1953.

Νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα πιο... πολυσυζητημένα ρεκόρ, το οποίο κατέχει πλέον ο Αντονέλι, είναι αυτό του νεότερου παγκόσμιου πρωταθλητή στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα. Το ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος ήταν 23 ετών, τεσσάρων μηνών και 11 ημερών, όταν κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του με τη Red Bull το 2010.

Ο πρώτος οδηγός που γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000 και αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής

Στις τελευταίες πέντε σεζόν της Φόρμουλα Ένα, το «στέμμα» του παγκόσμιου πρωταθλητή κατέκτησαν οδηγοί που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 1990. Αυτοί είναι ο Μαξ Φερστάπεν (ο πρώτος από την εν λόγω δεκαετία που πέτυχε κάτι τέτοιο, το 2021) και ο Λάντο Νόρις (2025). Ο Αντονέλι, ωστόσο, είναι ο πρώτος πρωταθλητής που έχει γεννηθεί τη δεκαετία του 2000 και συγκεκριμένα το 2006, τη χρονιά που ο νυν οδηγός της Aston Martin, Φερνάντο Αλόνσο, πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ