Χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο στο Ενοποιημένο Τουρνουά Ποδοσφαίρου στην Ουγγαρία

Με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της επέστρεψε σήμερα 12 Οκτωβρίου η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών από το Ενοποιημένο Τουρνουά Ποδοσφαίρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 9–11 Οκτωβρίου στην πόλη Győr της Ουγγαρίας.

Η ομάδα μας, με διαδοχικές εξαιρετικές εμφανίσεις, κατέκτησε την 1η θέση στον Β΄ Όμιλο, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου!

Στο τουρνουά συμμετείχαν συνολικά 16 ομάδες από την Ουγγαρία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Κύπρο.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της αποστολής, αθλητές, συνοδούς και προπονητές, για την εξαιρετική τους παρουσία, την προσπάθεια και το ομαδικό τους πνεύμα!

Το αγαπημένο άθλημα όλων επιστρέφει δυναμικά, προωθώντας τη δύναμη της συμπερίληψης μέσα από τον αθλητισμό!

Ευχαριστούμε θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τη διαχρονική στήριξη και τη συμβολή της στην προσπάθειά μας.