Γνωρίζει ο Νταμάτο ποιες ομάδες υποστηρίζουν οι διαιτητές;

Σε ένα κρίσιμο ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο Νταμάτο, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διαιτησίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΚ και την ΚΟΠ. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποια ομάδα υποστηρίζουν οι διαιτητές, ώστε αυτό να επηρεάζει τους ορισμούς.

«Δεν γνωρίζω τι ομάδα υποστηρίζουν οι διαιτητές και δεν με ενδιαφέρει. Ο διαιτητής όταν είναι ΕΛΙΤ οφείλει να μπαίνει στο γήπεδο και να κάνει σωστά τη δουλειά του», είπε.