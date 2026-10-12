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Πρώτη πρόκριση για την Κύπρο στους Ευρωπαικούς Αγώνες από την Αναστασία Ελευθερίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα για την κυπριακή παρουσία

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια ότι η αθλήτρια της σκοποβολής Αναστασία Ελευθερίου, εξασφάλισε την πρώτη πρόκριση της Κύπρου στους Ευρωπαικούς Αγώνες 2027, στο αγώνισμα του Skeet.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα για την κυπριακή παρουσία στη μεγάλη ευρωπαϊκή αθλητική διοργάνωση του 2027 και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο της κυπριακής σκοποβολής στη διεθνή αθλητική σκηνή.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά την Αναστασία Ελευθερίου για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της συστηματικής προσπάθειάς της.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους προπονητές της αθλήτριας, για την καθοριστική συμβολή τους στην προετοιμασία και την αγωνιστική της πορεία, καθώς και στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και τη διαχρονική στήριξη που παρέχει στους αθλητές και τις αθλήτριές της.

Η επιτυχία αυτή δημιουργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια της διαδικασίας προκρίσεων και ενισχύει τις προσδοκίες για μια δυναμική και αξιόλογη παρουσία της κυπριακής αποστολής στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κωνσταντινούπολης.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προσπάθεια στήριξης των αθλητών και των Αθλητικών Ομοσπονδιών, με στόχο τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για την επίτευξη των αγωνιστικών τους στόχων.

Τέλος, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Eurobank (Platinum Partner), για τη συνεχή και πολύτιμη στήριξη που παρέχει στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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