Φοβερή ανατροπή Τσιτσιπά απέναντι στον ισχυρό Φριτζ!

Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Κίνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, κατάφερε να αποκλείσει στους «32» του Rolex Shanghai Masters (ATP 1000) τον Τέιλορ Φριτζ με ανατροπή.

Ο Αμερικανός, νούμερο 12 στον κόσμο και 11 στο ταμπλό, πήρε με 6-3 το πρώτο σετ, ωστόσο ο 28χρονος Τσιτσιπάς ισοφάρισε παίρνοντας το δεύτερο στις λεπτομέρειες με 7-5 και κυριάρχησε στο τρίτο και καθοριστικό με 6-3.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά πλέον για μια θέση στα προημιτελικά θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία, Νο6) και τον Ντάλιμπορ Σβίρτσινα (Τσεχία, Νο 126).

sport-fm.gr