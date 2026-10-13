Μεγάλη Σάκκαρη, απέκλεισε με ανατροπή την Κόστιουκ

Εντυπωσιακή η Μαρία Σάκκαρη στην Γουχάν, επικράτησε με ανατροπή της Μάρτα Κόστιουκ (Ουκρανία), νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στη φάση των «16».

Στο πρώτο σετ η Κόστιουκ έκανε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και έφτασε στην επικράτηση με 6-4 σε 46 λεπτά. Στη συνέχεια, ωστόσο, ήρθε η αντίδραση της Σάκκαρη, που με δύο μπρέικ, στο δεύτερο και στο έκτο γκέιμ, κατάφερε να ισοφαρίσει με 6-2 σε 1-1 τα σετ. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Μαρία έκανε το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ και κυριάρχησε φτάνοντας στη νίκη με 6-2.

Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ξινιού Γουάνγκ (Κίνα, Νο. 39) και την Μία Ποχάνκοβα (Σλοβακία, Νο. 202).

sport-fm.gr