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Ιδανική πρεμιέρα στο Open της Γουχάν για τη Σάκκαρη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεκίνησε ιδανικά την παρουσία της στο Open της Γουχάν

Με το δεξί στο Open της Γουχάν για τη Μαρία Σάκκαρη!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και τελικά επιβλήθηκε 2-0 σετ (6-4, 6-2) της Ντόνα Βέκιτς (Νο. 36 στην παγκόσμια κατάταξη) σε 1 ώρα και 39 λεπτά, για να πανηγυρίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά, στο οποίο επέστρεψε μετά από 8 χρόνια!

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Σάκκαρη πήρε το προβάδισμα, αλλά είδε την αντίπαλό της να κάνει το break για να περάσει μπροστά με 2-1, ενώ στη συνέχεια είχε 4 break points, όμως η Βέκιτς κατάφερε να κάνει το υπέρ της 3-1. Η Τσέχα βρέθηκε και στο 4-2, όμως σε εκείνο το σημείο η Μαρία βρήκε ρυθμό και πήρε τέσσερα συνεχόμενα games με δύο break, για να κάνει το 6-4 και να πάρει το σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Βέκιτς να κάνει το break αλλά με τη Σάκκαρη να απαντά άμεσα για την ισοφάριση, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να σπάσει ξανά το σερβίς της αντιπάλου της, για να προηγηθεί με 3-1. Η τενίστρια από την Κροατία με δικό της break μείωσε σε 3-2, όμως η Σάκκαρη συνέχισε να επιβάλει την ανωτερότητά της, φτάνοντας στο 6-2 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση!

Τα σετ: 6-4, 6-2

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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