Όγδοος στον κόσμο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι!
ΓΗΠΕΔΟ
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Στην ατομική χρονομέτρηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου U23
Σπουδαία εμφάνιση για τον Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου U23, στο Μόντρεαλ του Καναδά!
Ο Κύπριος ποδηλάτης κατέλαβε την 8η θέση στην ατομική χρονομέτρηση U23, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε χρόνο 38:18.14.
Ο Ζαμπελίνσκι βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους νέους ποδηλάτες του κόσμου και κατέγραψε μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση για την κυπριακή ποδηλασία.