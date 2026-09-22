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Όγδοος στον κόσμο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην ατομική χρονομέτρηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου U23

Σπουδαία εμφάνιση για τον Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου U23, στο Μόντρεαλ του Καναδά!

Ο Κύπριος ποδηλάτης κατέλαβε την 8η θέση στην ατομική χρονομέτρηση U23, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε χρόνο 38:18.14.

Ο Ζαμπελίνσκι βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους νέους ποδηλάτες του κόσμου και κατέγραψε μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση για την κυπριακή ποδηλασία.

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