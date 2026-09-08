Με Γιαμάλ οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε τους δέκα υποψηφίους για το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη (ως 21 ετών) στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.
Το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ δεσπόζει στις υποψηφιότητες για τον καλύτερο νέο παίκτη (ως 21 ετών), που θα απονεμηθεί στην τελετή απονομής για την Χρυσή Μπάλα στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
Ο άσος της Μπαρτσελόνα, πρωταθλητής Ισπανίας με τους «μπλαουγκράνα» αλλά και κόσμου με την εθνική του ομάδα, είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι ο Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ-Μάντσεστερ Σίτι), ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ-Γιουβέντους), ο Γιαν Ντιομαντέ (Λειψία-Ρεάλ), ο Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), ο Λέναρτ Καρλ (Μπάγερν), ο Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Παρί), ο Γιοάν Μανζάμπι (Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα) ο Ιμπραήμ Μάσα (Λεβερκούζεν) και ο Έλι Ζούνιορ Κρουπί (Μπόρνμουθ).