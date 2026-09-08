Mε Βοζίνια η λίστα των κορυφαίων τερματοφυλάκων!

Το όνομα του Βοζίνια, τερματοφύλακα της ΑΕΛ για μία πενταετία (2017-2022), βρίσκεται ανάμεσα σε στους υποψηφίους για το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της χρονιάς, το οποίο θα απονεμηθεί στην τελετή για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Ο 40χρονος πορτιέρο εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι: