Mε Βοζίνια η λίστα των κορυφαίων τερματοφυλάκων!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τεράστια διάκριση για τον άλλοτε τερματοφύλακα της ΑΕΛ.
Το όνομα του Βοζίνια, τερματοφύλακα της ΑΕΛ για μία πενταετία (2017-2022), βρίσκεται ανάμεσα σε στους υποψηφίους για το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της χρονιάς, το οποίο θα απονεμηθεί στην τελετή για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
Ο 40χρονος πορτιέρο εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι:
- Γιασίν Μπούνου (Αλ-Αχλί, Εθνική Μαρόκου)
- Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Βελγίου)
- Ζοάν Γκαρσία (Μπαρτσελόνα)
- Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ)
- Εμιλιάνο Μαρτίνεζ (Άστον Βίλα, Εθνική Αργεντινής)
- Ντέιβιντ Ράγια (Άρσεναλ)
- Ματβέι Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Εθνική Ισπανίας)
- Βοζίνια (Κόλο-Κόλο, Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου)