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Στην 5η θέση η Καρολίνα Πελενδρίτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κοτζάελι

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχασε ρυθμό χτυπώντας στη γραμμή της πισίνας και τερμάτισε εν τέλει στην 5η θέση

Στην 5η θέση τερμάτισε η Καρολίνα Πελενδρίτου, στον τελικό των 50μ. ελεύθερο της κατηγορίας S11, που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (07/09), στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Κοτζάελι της Τουρκίας.

Η Καρολίνα έκανε κούρσα που θα την έβαζε στα μετάλλια ωστόσο ελάχιστα πριν από τον τερματισμό κτύπησε δυνατά στη γραμμή της πισίνας και ουσιαστικά σταμάτησε την προσπάθειά της, για να ξεκινήσει ξανά και να τερματίσει, πίσω όμως από τις πρώτες τέσσερις, με χρόνο 31.92.

Το 1-2 έκαναν οι Ολλανδέζες Bruinsma και Van Drimmelen με τρίτη την Ουκρανή Tkachuk.

Σημειώνεται ότι οι αθλήτριες στην S11 αγωνίζονται με μαύρα γυαλάκια και δεν βλέπουν απολύτως τίποτε, οπότε το να μην κτυπήσουν στις γραμμές είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν.

Η τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης στα πρωινά προκριματικά είχε κάνει χρόνο 30.63, που ήταν ο τρίτος καλύτερος συνολικά στις δύο προκριματικές σειρές.  Ένας χρόνος που θα της έδινε μάλιστα το χρυσό στον τελικό αφού ήταν καλύτερος και από το 30.66 της νικήτριας, Liesette Bruinsma.

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS και το ΤΑΤΟΪ CLUB.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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