Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιες καλύτερες ομάδες σε άντρες και γυναίκες

Ανακοινώθηκαν οι πέντε υποψήφιες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες για το βραβείο της κορυφαίας της χρονιάς, στην τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της χρονιάς υποψήφιες στους άνδρες είναι η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπόντο Γκλιμτ, η Φλαμένγκο και η Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ αίσθηση προκαλεί η απουσία της Μπαρτσελόνα.

Στις γυναίκες οι Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Κλουμπ Αμέρικα και Λιόν διεκδικούν το αντίστοιχο βραβείο.

Πηγή: sport-fm.gr