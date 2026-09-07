Μπαρτσελόνα-Έσοδα ρεκόρ 2025-26 και προϋπολογισμός ρεκόρ 2026-27

Τα έσοδα της περασμένης σεζόν έφτασαν στο ρεκόρ του 1,06 δισεκατομμυρίου ευρώ, ξεπερνώντας τα 994 εκατομμύρια ευρώ του 2024-25, έστω και ελαφρώς κάτω από το προϋπολογισμένο 1,075 δισεκατομμυρίου ευρώ

Η Μπαρτσελόνα θα υποβάλει τα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2025-26 και τον προϋπολογισμό για το 2026-27 σε ψηφοφορία στην τακτική γενική συνέλευση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Τα έσοδα από χορηγίες έφτασαν τα 265 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το προηγούμενο έτος, ένα ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο, όπως και τα 208 εκατομμύρια ευρώ που χρεώθηκαν από την Barça Licensing and Merchandising, 40 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι τη σεζόν 2024-25.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τη σεζόν 2026-27, με ολόκληρη τη σεζόν να έχει ήδη παιχτεί στο Spotify Camp Nou και να προβλέπεται επέκταση της χωρητικότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2027, τα προβλεπόμενα λειτουργικά έσοδα ανέρχονται σε 1,195 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό αθλητικό κόστος του συλλόγου προβλέπεται να φτάσει το 53% (636 εκατομμύρια ευρώ), σχεδόν το ίδιο ποσοστό με το 54% που καταγράφηκε στο τέλος της σεζόν 2025-26 (571 εκατομμύρια ευρώ).