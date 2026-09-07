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Στο ιστορικό για την Κύπρο Weymouth η Νατάσα Λάππα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Μοναδική εκπρόσωπος της Κύπρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση

Στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος IQFOIL, το οποίο θα διεξαχθεί στο Weymouth & Portland του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα ιστορικό μέρος για τον κυπριακό αθλητισμό, ρίχνεται η Νατάσα Λάππα, η μοναδική εκπρόσωπος της Κύπρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Σε αυτή την τοποθεσία, πριν από 14 χρόνια, το 2012, είχε γραφτεί ιστορία με το πρώτο κυπριακό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον Παύλο Κοντίδη να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λονδίνο 2012».

Οι πρώτες κούρσες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IQFOIL θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα (07/09) και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή (11/09), ενώ το Σάββατο (12/09) θα γίνουν οι τελικοί. Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 179 αθλητές και αθλήτριες (σ.σ. οι 70 στην κατηγορία των γυναικών) από 39 διαφορετικές χώρες.

Η Λάππα είχε βρεθεί και προ ενάμιση μηνός στο Weymouth & Portland του Ηνωμένου Βασιλείου, λίγες εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή της στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» όπου πήρε την έκτη θέση, με σκοπό την προετοιμασία της ενόψει και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Στο πλευρό της Νατάσας Λάππα βρίσκονται η Allwyn Κύπρου, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation και #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, τα προγράμματα «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού. Την υποστηρίζουν η Coral Cyprus (πρατήρια Shell) και το εστιατόριο MATA Limassol.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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