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Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής!

Έγραψε ιστορία η Εθνική ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής στην Κροατία.

Η Κυπριακή Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών γράφει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της κυπριακής γυμναστικής!

Με μια εξαιρετική και ιστορική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε την 13η θέση μεταξύ 30 χωρών, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μια πρόκριση στον τελικό του Μονόζυγου για τον Ολυμπιονίκη μας Μάριο Γεωργίου.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για την κυπριακή ενόργανη γυμναστική, καθώς η ομάδα μας κατάφερε να αφήσει πίσω της χώρες με μεγάλη παράδοση και κορυφαίες διακρίσεις στον χώρο της γυμναστικής, μεταξύ των οποίων και χώρες που είχαν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην προηγούμενη Ολυμπιάδα.

Με πάθος, συγκέντρωση, αγωνιστικότητα και ομαδικό πνεύμα, οι Κύπριοι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέδειξαν ότι η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η πίστη στον στόχο μπορούν να οδηγήσουν την Κύπρο στην κορυφή.

🇨🇾Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Την ιστορική πρόκριση πέτυχαν οι:

* Μάριος Γεωργίου

* Σωκράτης Πηλακούρης

* Νεόφυτος Κυριάκου

* Γιώργος Άγγονας

* Κυριάκος Μαρκίδης

👥ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

* Παναγιώτης Πετρίδης - Ομοσπονδιακός προπονητής

* Ηρόδοτος Γεωργαλλάς - Τεχνικός σύμβουλος & προπονητής

* Παναγιώτης Σιήππη - Ομοσπονδιακός προπονητής

* Ιωάννης Πετρίδης - Προπονητής

ΚΡΙΤΕΣ

* Δημήτριος Άγγονας

* Σωτήρης Στυλιανού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

* Ψυχολόγος: Δρ. Αγκότα Ιλόνα

* Διατροφολόγος: Αννίτα Κόβατς

* Φυσικοθεραπεύτρια: Αθηνά Κωνσταντίνου

🇨🇾ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σκεύη Ανδρέου

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής!

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