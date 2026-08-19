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Ράβουν... κοστούμι για τ΄ αστέρια Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ράβουν... κοστούμι για τ΄ αστέρια Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ

Τι έγινε στα πρώτα ματς των πλέι οφ του Champions League.

Με εντυπωσιακό τρόπο η Μπόντο Γκλιμτ και η Σέλτικ πέτυχαν ευρείες νίκες στα play off του Champions League και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση στη League Phase.

Καταιγιστική η Μπόντο, πέρασε με 3-1 από την έδρα της Ναϊμέγκεν, της ομάδας που απέκλεισε τον Ολυμπιακό και στοχεύει σε ακόμα μία ευρωπαϊκή επιτυχημένη πορεία. Στη Γλασκώβη η Σέλτικ επικράτησε 3-0 της ΛΑΣΚ Λιντς με το τελικό σκορ να μην αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Πιο τυχεροί οι Σκωτσέζοι, αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους και την ικανότητα του εκπληκτικού Κολομβιανού, Καμίλο Ντουράν, που πέτυχε δυο υπέροχα γκολ.

Τέλος, όσον αφορά τις «πρωτάρες» του θεσμού, η Χαποέλ Μπερ Σεβα νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σαμπάχ στο Βουκουρέστι και πήρε ελαφρύ προβάδισμα, ενόψει του «ραντεβού» της Τρίτης (25/8) στο Αζερμπαϊτζάν. Όποια προκριθεί, θα κάνει ντεμπούτο στη League Phase.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off:

Λέφσκι Σόφιας -AEK 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ -Βίκινγκ 2-2

(10΄ Λίσιτσα, 6΄ Μπέλιο - 26΄ Κρίστιανσεν, 39΄ Τρίπιτς)

Φενέρμπαχτσε - Λιόν 1-1

(47΄ Γκρίνγουντ - 40΄ Οπεντά)

Σέλτικ - ΛΑΣΚ Λιντς 3-0

(26΄ Νίγκρεν, 38΄,67΄ Ντουράν)

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε 1-1

(15΄ Τσέρεπκαϊ - 41΄ Αβντίλι)

Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ 2-1

(43΄ Ιστ, 79΄ Ζλατάνοβιτς - 6΄ Σίμιτς)

Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ 1-3

(85΄ Μπίσοφ - 25΄ Φετ, 44΄πεν. Χέλμερσεν, 50΄ Αλεσαμί)

Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 25 και 26 Αυγούστου

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

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