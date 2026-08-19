Με 22 εκπροσώπους ο κυπριακός στίβος στους Μεσογειακούς

Μετά τους Κοινοπολιτειακούς στη Γλασκόβη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ, οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριές μας στρέφουν την προσοχή τους σε μια διοργάνωση στην οποία παραδοσιακά τα πάμε πολύ καλά. Στην υπέροχη περιοχή τής Απουλίας (ή Πούλιας), στη Νότια Ιταλία, εκεί που το «τακούνι συναντά τη σόλα», στην εικονική... μπότα που σχηματίζεται στο χάρτη τής Ιταλίας, σε μια πόλη που την ίδρυσαν Αρχαίοι Σπαρτιάτες και τής έδωσαν το όνομα τού γιου τού Ποσειδώνα Τάραντα, 22 εκπρόσωποι τού κυπριακού στίβου θα κυνηγήσουν τη διάκριση, λαμβάνοντας μέρος σε 17 αγωνίσματα...

Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι μία από τις πολυαθληματικές διοργανώσεις, οι οποίες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και την ευθύνη έχουν οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των 26 χωρών - μελών τής Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ). Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, στην 20ή έκδοση τής διοργάνωσης και στη 12η δικιά μας παρουσία, θα εκπροσωπηθεί σε 24 αθλήματα, με 145 αθλητές και αθλήτριες, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στις 11 προηγούμενες συμμετοχές μας έχουμε πανηγυρίσει συνολικά την κατάκτηση 65 μεταλλίων, 19 χρυσών, 21 αργυρών και 25 χάλκινων!!! Από τα 65 αυτά μετάλλια τής Κύπρου μας, τα 28 τα έχει προσφέρει ο στίβος, με την ευχή και την ελπίδα αυτά να αυξηθούν στο Τάραντο!

Η αποστολή τού κυπριακού στίβου για τους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες αποτελείται από 11 αθλητές και 11 αθλήτριες, που είναι οι ακόλουθοι:

ΑΝΔΡΕΣ

Παύλος Νικολάου: 400μ. (ατομική και φετινή επίδοση: 46.20)

Μίλαν Τράικοβιτς: 110μ. με εμπόδια (ατ.επ. 13.25, φ.επ.: 13.32)

Λοΐζος Χρυσοστόμου: Ύψος (ατ.επ. & φ.επ.: 2,19μ.)

Χρίστος Ταμάνης: Επί κοντώ (ατ.επ. & φ.επ.: 5,35μ.)

Δημήτρης Χριστοφή: Επί κοντώ (ατ.επ. & φ.επ.: 5,35μ.)

Γρηγόρης Νικολάου: Τριπλούν (ατ.επ. & φ.επ.: 16,36μ.)

Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν: Τριπλούν (ατ.επ. & φ.επ.: 16,06μ.)

Πέτρος Μιχαηλίδης: Σφαιροβολία (ατ.επ. & φ.επ.: 19,49μ.)

Ιωσήφ Μιχάλης Παπά: Δισκοβολία (ατ.επ. & φ.επ.: 64,14μ.)

Ιωσήφ Κεσίδης: Σφυροβολία (ατ.επ. & φ.επ.: 78,61μ.)

Μιχάλης Κρητικός: Ακοντισμός (ατ.επ. & φ.επ.: 72,78μ.)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ολίβια Φωτοπούλου: 200μ., 4Χ100μ. (ατ.επ.: 22.65, φ.επ.: 23.07)

Καλλιόπη Κουντούρη: 400μ. (ατ.επ.: 52.58, φ.επ.: 53.54)

Θέκλα Αλεξάνδρου: 400μ., 4Χ100μ. (ατ.επ. & φ.επ.: 54.14)

Δάφνη Γεωργίου: 100μ. με εμπόδια, 4Χ100μ. (ατ.επ.: 13.09, φ.επ.: 13.39)

Καλυψώ Σταύρου: 400μ. με εμπόδια (ατ.επ.: 58.06, φ.επ.: 59.39)

Ελένα Κουλιτσένκο: Ύψος (ατ.επ.: 1,97μ., φ.επ.: 1,91μ.)

Στυλιάνα Ιωαννίδου: Ύψος (ατ.επ.: 1,91μ., φ.επ.: 1,86μ.)

Φίλιππα Φωτοπούλου: Μήκος, 4Χ100μ. (ατ.επ.: 6,79μ., φ.επ.: 6,78μ.)

Μαρίνα Χατζηκώστα: Δισκοβολία (ατ.επ. & φ.επ.: 56,54μ.)

Χριστιάνα Έλληνα: Ακοντισμός (ατ.επ. & φ.επ.: 54,99μ.)

Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου: Ακοντισμός (ατ.επ. & φ.επ.: 52,80μ.)

* ατ.επ.: ατομική επίδοση, φ.επ.: φετινή επίδοση

Υπεύθυνη τής αποστολής τού κυπριακού στίβου, η οποία θα αναχωρήσει στις 27 Αυγούστου, θα είναι το μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΚΟΕΑΣ, παλαιά πρωταθλήτριά μας στο τριπλούν, Θωμαΐς Πολυδώρου. Υπεύθυνοι προπονητές θα είναι οι Πανίκος Χαραλάμπους, Απόστολος Παρέλλης, Αντώνης Γιαννουλάκης, Κυριάκος Ιωάννου, Κυριάκος Αντωνίου, Φώτης Στεφανή και Γιώργος Ανδρέου και φυσικοθεραπευτής τής ομάδας μας ο Χρίστος Μίτας.

* Τα μέλη τής κυπριακής αποστολής θα μένουν σε δύο διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, Ρομάντικα και Αρόγια, στη ναυτική βάση τού Τάραντο, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

* Αρχηγός ολόκληρης τής αποστολής τής Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ο Ανδρέας Θεοφυλάκτου, με σημαντικές εμπειρίες ως αρχηγός αποστολής στους Ολυμπιακούς τού 2021 στο Τόκιο και στους Μεσογειακούς τού 2022 στο Οράν. Βοηθοί τού αρχηγού αποστολής θα είναι ο Παύλος Γεωργιάδης (μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου τής ΚΟΕ), ο Γεώργιος Παναγίδης (Διοικητικός Λειτουργός τής ΚΟΕ) και ο Γιώργος Γεωργίου (μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΚΟΕΑΣ).

* Οι 20οί Μεσογειακοί Αγώνες στο Τάραντο θα διαρκέσουν από τις 21 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

* Οι αγώνες τού στίβου θα διεξαχθούν στο στάδιο «Giuseppe Valente», χωρητικότητας 3.000 έως 5.000 θέσεων, το οποίο απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα από τη ναυτική βάση.

* Σας ενημερώνουμε ότι στο Τάραντο θα βρίσκεται αποστολή και τού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, το οποίο θα καλύψει τούς Μεσογειακούς Αγώνες με καθημερινές ανταποκρίσεις και απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις από τα περισσότερα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του στίβου.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε το πλήρες πρόγραμμα στα αγωνίσματα στίβου, στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες, στο οποίο σάς επισημαίνουμε και τις κυπριακές συμμετοχές.

Να ευχηθούμε σε όλους και όλες ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και να φτάσετε στην κορυφαία επίδοσή σας...

1η ΗΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

17:30 100μ. εμπόδια Γυναικών - 1ος γύρος

(Δάφνη Γεωργίου)

17:35 Σφυροβολία Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ιωσήφ Κεσίδης)

17:45 Επί κοντώ Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

17:50 110μ. εμπόδια Ανδρών - 1ος γύρος

(Μίλαν Τράικοβιτς)

18:10 100μ. Γυναικών - 1ος γύρος

18:25 100μ. Ανδρών - 1ος γύρος

18:45 Μήκος Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

18:50 800μ. Γυναικών - 1ος γύρος

19:05 Ακοντισμός Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μιχάλης Κρητικός)

19:20 800μ. Ανδρών - 1ος γύρος

19:30 5.000μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

19:55 100μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:05 100μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:20 4Χ400μ. Μικτή - ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ΗΜΕΡΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

17:30 400μ. Γυναικών - 1ος γύρος

(Καλλιόπη Κουντούρη, Θέκλα Αλεξάνδρου)

17:45 Ύψος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου)

17:50 400μ. Ανδρών - 1ος γύρος

(Παύλος Νικολάου)

18:00 Δισκοβολία Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ιωσήφ Μιχάλης Παπά)

18:10 Μήκος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Φίλιππα Φωτοπούλου)

18:15 100μ. εμπόδια Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Δάφνη Γεωργίου);

18:30 110μ. εμπόδια Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μίλαν Τράικοβιτς)

18:45 800μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 800μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

19:05 Σφαιροβολία Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

19:15 10.000μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:00 4Χ100μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Εθνική Ομάδα);

20:15 4Χ100μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ΗΜΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

17:50 400μ. εμπόδια Γυναικών - 1ος γύρος

(Καλυψώ Σταύρου)

18:00 Τριπλούν Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

18:05 Σφαιροβολία Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πέτρος Μιχαηλίδης)

18:10 400μ. εμπόδια Ανδρών - 1ος γύρος

18:30 200μ. Γυναικών - 1ος γύρος

(Ολίβια Φωτοπούλου)

18:45 Ακοντισμός Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Χριστιάνα Έλληνα, Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου)

18:50 200μ. Ανδρών - 1ος γύρος

18:55 Ύψος Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Λοΐζος Χρυσοστόμου)

19:15 1.500μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ?

19:30 400μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Καλλιόπη Κουντούρη, Θέκλα Αλεξάνδρου);

19:40 400μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Παύλος Νικολάου);

19:50 3.000μ. στιπλ Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:10 5.000μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ΗΜΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

17:00 Σφυροβολία Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

17:30 200μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ολίβια Φωτοπούλου);

17:45 200μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

17:50 Επί κοντώ Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Χρίστος Ταμάνης, Δημήτρης Χριστοφή)

18:00 3.000μ. στιπλ Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

18:05 Τριπλούν Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Γρηγόρης Νικολάου, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν)

18:10 Δισκοβολία Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μαρίνα Χατζηκώστα)

18:15 400μ. εμπόδια Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Καλυψώ Σταύρου);

18:30 400μ. εμπόδια Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

18:45 1.500μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00 1.500Μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ?

19:15 10.000μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:10 4Χ400μ. μικτή 4Χ100μ. - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:25 4Χ400μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

20:40 4Χ400μ. Ανδρών - ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

08:30 Ημιμαραθώνιος Ανδρών και Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

* Οι ώρες είναι Ιταλίας, με την οποία έχουμε μία ώρα διαφορά, δηλαδή στις 17:30 που αρχίζουν τα αγωνίσματα στίβου, στην Κύπρο θα είναι 18:30.