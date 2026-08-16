Στην Κροατία η Εθνική Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται η κυπριακή αποστολή ενόργανης γυμναστικής, έτοιμη να ριχθεί στη μάχη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!

Οι αθλητές μας έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρώτη τους προπόνηση και δηλώνουν πανέτοιμοι για την έναρξη της διοργάνωσης, εκπροσωπώντας με περηφάνια την Κύπρο.

ΑΝΔΡΕΣ: Μάριος Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης, Νεόφυτος Κυριάκου, Γιώργος Άγγονας, Κυριάκος Μαρκίδης.

ΕΦΗΒΟΙ: Αλέξανδρος Καραολής, Γιώργος Ανδρονίκου, Μαρίνος Κόκκινος, Χάρης Στυλιανίδης, Άγγελος Γεωργίου.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παναγιώτης Πετρίδης, Ηρόδοτος Γεωργαλλάς, Παναγιώτης Σιήππη, Ιωάννης Πετρίδης

ΚΡΙΤΕΣ: Δημήτριος Άγγονας, Σωτήρης Στυλιανού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ψυχολόγος: Δρ. Αγκότα Ιλόνα

Διατροφολόγος: Αννίτα Κόβατς

Φυσικοθεραπεύτρια: Αθηνά Κωνσταντίνου

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Σκεύη Ανδρέου