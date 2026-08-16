Απέφυγε τη ζημιά στον αστράγαλο ο Βαγιανίδης

Λήξη συναγερμού με Γιώργο Βαγιαννίδη. Ο δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποχώρησε με φορείο με πρόβλημα στον δεξιό αστράγαλο το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της νίκης με 3-2 επί της Βιτόρια Γκιμαράες. Ένα σκληρό μαρκάρισμα του Γκουστάβο Σίλβα οδήγησε στην αναγκαστική του αλλαγή στο 83'.

Αρχικά υπήρξε ανησυχία για σοβαρή ζημιά, ωστόσο οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει απλώς μια κάκωση και μάλιστα όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία ο Έλληνας άσος ενδέχεται να είναι διαθέσιμος το ερχόμενο Σάββατο στο ματς με την Αλβέρκα.

Ο 24χρονος άσος τελείωσε την περασμένη σεζόν με 7 ασίστ σε 32 παιχνίδια, αλλά μόνο 19 ως βασικός. Φέτος έχει παίξει βασικός και στα δύο ματς πρωταθλήματος.

Πηγή: sport-fm.gr