Με 145 αθλητές/ριες σε 24 αθλήματα η Κύπρος στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 26»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, την Κυπριακή Αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026». Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια της Απουλίας, με επίκεντρο το Τάραντο, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 4.000 αθλητές από 26 χώρες.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης παρουσιάστηκαν η σύνθεση της Κυπριακής Αποστολής, ο οργανωτικός σχεδιασμός της συμμετοχής και οι βασικοί στόχοι της κυπριακής παρουσίας στη σημαντικότερη πολυαθλητική διοργάνωση της Μεσογείου.

Γέωργιος Χρυσοστόμου : «Επένδυση 200 χιλιάδων ευρώ για τους Μεσογειακούς Αγώνες»

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου τόνισε ότι η παρουσίαση της κυπριακής αποστολής πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης, επισημαίνοντας ότι η ΚΟΕ βρίσκεται ήδη μπροστά στην επόμενη μεγάλη πρόκληση.

«Θα μπορούσαμε σήμερα να σταθούμε αναλυτικά στον απολογισμό εκείνης της προσπάθειας. Όμως ο απολογισμός μπορεί να περιμένει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η προετοιμασία της μεγαλύτερης αποστολής που οργανώνει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή μέσα στο 2026.

Ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε ότι κάθε εθνική αποστολή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συμμετέχουν οι αθλητές, οι προπονητές, οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και όλοι όσοι εργάζονται καθημερινά για την πρόοδο του κυπριακού αθλητισμού. Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία της ΚΟΕ παραμένει σταθερή, με εμπιστοσύνη στις Ομοσπονδίες, ουσιαστική στήριξη προς τους αθλητές, δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής και ανάδειξη νέων ταλέντων.

Αναφερόμενος στη σύνθεση της αποστολής, σημείωσε ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα μέσω 22 Αθλητικών Ομοσπονδιών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρώτες συμμετοχές της χώρας στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιππασία, τη Χειροσφαίριση Σάλας, το Padel και το Fin Swimming. «Για εμάς, κάθε αθλητής που αποκτά την ευκαιρία να φορέσει το εθνόσημο δεν αποτελεί μία επιπλέον δαπάνη. Αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού. Η επένδυση σε αυτή την αποστολή έφτασε τις 200 χιλιάδες ευρώ», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Υπουργό Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, τον Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Παναγίδη και τους λειτουργούς του Υπουργείου για τη διαχρονική συνεργασία και στήριξή τους προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ευχαρίστησε επίσης τη χορηγική οικογένεια της ΚΟΕ, τονίζοντας ότι η πολύτιμη συμβολή της αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της αποστολής και τη συνεχή ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Χρυσοστόμου και στη διαχρονική αποστολή που επιτελεί ο κυπριακός αθλητισμός ως φορέας προβολής της πατρίδας μας και απευθυνόμενος στους αθλητές σημείωσε : «Να θυμάστε ότι κάθε φορά που φοράτε το εθνόσημο δεν εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας ή το άθλημα σας. Εκπροσωπείτε την Κύπρο. Μία χώρα που πιστεύει σε εσάς, αναγνωρίζει τις θυσίες σας και αισθάνεται ήδη περήφανη για όσα έχετε πετύχει μέχρι σήμερα.

Μια χώρα που για 52η χρονιά βιώνει τις πικρές θύμισες του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974, παλεύοντας για τη δικαίωση όσων θυσιάστηκαν, ανάμεσα τους και πολλοί αθλητές μας, αλλά και για τη δικαίωση του αγώνα αντοχής που διεξάγει σε όλα τα επίπεδα. Με τον αθλητισμό να αποτελεί το πιο δυνατό ίσως, μέσο προβολής της πατρίδας.

Και θέλω εδώ να θυμίσω με σεβασμό στην ιστορία, ότι τέτοιες μέρες το 1974, κι ενώ η Κύπρος αιμορραγούσε, ολοκληρώνονταν στη Σόφια οι Βαλκανικοί αγώνες στίβου με τους Κύπριους αθλητές που συμμετείχαν με τα χρώματα της Ελλάδας, να χαρίζουν πρώτες νίκες και να προβάλλουν το νησί μας. Ήταν ο Σταύρος Τζωρτζής και η Μαρούλα Λάμπρου».

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς όλα τα μέλη της αποστολής, καλώντας τους να εκπροσωπήσουν την Κύπρο με πάθος, αυτοπεποίθηση και σεβασμό.

Η Deputy Head of Mission της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Κύπρο, Mrs Chiara Ratzenberger, απηύθυνε χαιρετισμό προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μέλη της αποστολής, αναφερόμενη στη σημασία της φιλοξενίας των 20ων Μεσογειακών Αγώνων στην Περιφέρεια της Απουλίας και εκφράζοντας τις ευχές της για κάθε επιτυχία στην κυπριακή ομάδα. «Από την κοινωνική οπτική της διοργάνωσης των Αγώνων είναι πολύ σημαντική η σύζευξη των πολιτισμών των 26 χωρών που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες. Παράλληλα οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν διαχρονικά το πρώτο βήμα για τους μεγάλους αθλητές που ανέδειξε η Ιταλία (σ.σ. Σάρα Σιμεόνε) για τη διεθνή αναγνώριση και την επιτυχία». Η κα Ratzenberger αναφέρθηκε στα 14 μετάλλια που κέρδισε η κυπριακή αποστολή στους προηγούμενους αγώνες που αποτελούν απόδειξη της αφοσίωσης και του ταλέντου των κυπρίων αθλητών, όπως επίσης και για τους ιστορικούς δεσμούς της πόλης του Ταράντο με τον Ελληνισμό αφού ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της «Μεγάλης Ελλάδας», σημειώνοντας πως στην περιοχή ομιλείται Ελληνική διάλεκτος που σε αρκετές περιπτώσεις προσομοιάζει με την Κυπριακή (!!!).

Εκπροσωπώντας τον Κυπριακό οργανισμό αθλητισμού ο προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Κώστας Σολωμού μετέφερε τις ευχές του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού για κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές : «Έχουμε πέραν των 100 αθλητών στους σχεδιασμούς υψηλής επίδοσης και θέλουμε με την επιστροφή σας να αυξήσουμε κατά πολύ τους αριθμούς αυτούς. Μεγάλος στόχος είναι το Λος Άντζελες και οι αγώνες αυτοί είναι προοίμιο για την κατάκτηση του στόχου της πρόκρισης»

Ανδρέας Θεοφυλάκτου : «Οργανωτική ετοιμότητα και ομαδικό πνεύμα»

Ο Αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής κ. Ανδρέας Θεοφυλάκτου παρουσίασε τα οργανωτικά δεδομένα της συμμετοχής, σημειώνοντας ότι η αποστολή αριθμεί συνολικά 234 μέλη. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός της αποστολής έχει προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διοργάνωσης, με τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά, ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για όλους τους αθλητές.

Απευθυνόμενος προς τα μέλη της αποστολής, τόνισε ότι «η συμμετοχή σε μία διοργάνωση όπως οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελεί τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη», καλώντας τους πιο έμπειρους αθλητές να στηρίξουν τους νεότερους και υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η κυπριακή ομάδα να λειτουργήσει με πειθαρχία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα. «Αναχωρούμε ως μία ομάδα. Λειτουργούμε ως μία ομάδα. Και θέλουμε να επιστρέψουμε ως μία ομάδα», κατέληξε.

Οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 2026»

Οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στην Περιφέρεια της Απουλίας, με επίκεντρο το Τάραντο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν οι εθνικές αποστολές 26 χωρών της Μεσογείου, με περισσότερους από 4.000 αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διακρίσεις σε 28 αθλήματα και 279 αγωνίσματα. Η τελετή έναρξης θα φιλοξενηθεί στις 21 Αυγούστου στο πλήρως ανακαινισμένο Στάδιο Erasmo Iacovone του Τάραντο.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ορόσημο για το Μεσογειακό αθλητικό κίνημα, καθώς είναι η 20η στην ιστορία των Αγώνων, η τέταρτη που φιλοξενείται στην Ιταλία και η δεύτερη στην Περιφέρεια της Απουλίας μετά το Μπάρι το 1997. Με επίσημο σύνθημα «Embrace the Future», οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 21 δήμους της Απουλίας, προβάλλοντας το πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και ειρηνικής συνύπαρξης που διαχρονικά εκφράζει η οικογένεια των Μεσογειακών Αγώνων.

Παρουσίες στη δημοσιογραφική διάσκεψη

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκροσώπησε ο προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Κώστας Σολωμού. Παρέστησαν εκπρόσωποι των Αθλητικών Ομοσπονδιών, των χορηγών και συνεργατών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και αθλητές και αθλήτριες μέλη της αποστολής.

Από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ.κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Κώστας Κωνσταντίνου, το Επίτιμο Μέλος ΚΟΕ κ. Φοίβος Χρίστου, ο Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ κ. Μάρκος Κληρίδης, και το Μέλος της Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ κα Ιωάννα Ευαγγέλου.

Παρέστησαν επίσης οι Πρόεδροι των αθλητικών Ομοσπονδιών κ.κ. Σάββας Μάτσας (Γυμναστικής), Φώτης Μαραθοβουνιώτης (Καράτε), Λοΐζος Αντωνίου (Τάεκβοντο), Αντώνης Πετρή (Ιππασίας), Κωνσταντίνος Ταλιώτης (Ξιφασκίας), Κωνσταντίνος Φιλαρέτου (Χάντμπολ), Χρήστος Χριστοφόρου (Ιστιοπλοΐας), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Κανό), Λούης Δημητρίου (Καλαθόσφαιρας), Θουκής Θουκυδίδης (Άρσης Βαρών), ο κ. Μιχάλης Διάκος (Γεν. Γραμματέας Σκοποβολής), καθώς και οι εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, κ.κ. Νίκος Παπανικολάου (Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΑ), Ανδρέας Βρυωνίδης (Διευθυντής ΚΟΕΑΣ), Ηρακλής Ηρακλέους (Τρίαθλο), και Τώνια Ματσουκάρη (Τοξοβολία).

Παρόντες οι κ.κ. Παναγιώτης Τρισόκκας (Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων), Ηρόδοτος Μιλτιάδους (Πρόεδρος ΕΑΚ), Αντώνης Ρουσσάκης (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων KOE), Μιχάλης Ιωάννου (πρώην Δ.Σ. ΚΟΑ) και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Παπέττας.

Από τη χορηγική οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής παρέστησαν οι κ.κ. Γιώργος Χριστοδουλίδης (Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Eurobank), Γιώτα Καζαφανιώτου (Operations & Customers Officer Allianz), Λένα Μαχλουζαρίδη (Manager|Brand, Marketing & Eminence Deloitte Ltd), Αλέξανδρος Αριστοτέλους (Assistant Manager | Marketing & Communications, Deloitte Ltd) και Στέφανος Παυλίδης (Board Member & Marketing Supervisor Bioiatriki).

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τη χορηγική της οικογένεια για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη σταθερή υποστήριξη που παρέχει στο έργο της. Η πολύτιμη συμβολή του Διαμαντένιου Χορηγού Allwyn, των Platinum Partners Eurobank και Logicom, των Ασημένιων Χορηγών Medochemie, Allianz και Χαραλαμπίδης Κρίστης, καθώς και των πολύτιμων συνεργατών Cablenet, Deloitte, Toyota και Ομίλου Βιοϊατρική, αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα για την επιτυχή προετοιμασία και συμμετοχή των εθνικών αποστολών της Κύπρου στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Προέδροι Αθλητικών Ομοσπονδιών και Αθλητές στο πάνελ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Κυπριακής Αποστολής, εκπρόσωποι Αθλητικών Ομοσπονδιών και αθλητές που συμμετείχαν στο πάνελ της δημοσιογραφικής διάσκεψης αναφέρθηκαν στη σημασία της συμμετοχής της Κύπρου στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026», εκφράζοντας την αισιοδοξία και τη στήριξή τους προς όλα τα μέλη της αποστολής.

Γιάννης Αντωνίου

Αθλητής Τζούντο

«Ευχαριστούμε την ΚΟΕ για την ευκαιρία που μας δίνει. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, και εύχομαι προσωπικά να μπορέσω να δώσω την ίδια χαρά στον κόσμο με την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου όπως και στη Γλασκώβη».

Κωνσταντίνος Φιλαρέτου

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ

«Η απόφαση για την συμμετοχή της ομάδας Χάντμπολ είναι μια μεγάλη στιγμή για την Ομοσπονδία και το άθλημα μας, και απόφαση σταθμός για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αναγνώριση του έργου της Κ.Ο.Χειροσφαίρισης, και επιβράβευση των κόπων των αθλητών μας»

Λούης Δημητρίου

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω προς όλους τους αθλητές είναι ότι αγωνιζόμαστε για ένα σκοπό : Να τιμήσουμε την Κύπρο μας. Όλοι μας πρέπει να αποκτήσουμε εθνική συνείδηση για αυτή την πατρίδα. Όσο μικροί και αν είμαστε, έχουμε μεγάλη καρδιά και φέρνουμε για αυτό τον τόπο μεγάλες επιτυχίες».

Ιωσήφ Κεσίδης

Αθλητής Στίβου

«Συγχαρητήρια στους αθλητές και την αποστολή για τις επιτυχίες στη Γλασκώβη. Ευχαριστίες προς την ΚΟΕ για την επιλογή και την προετοιμασία της αποστολής, και τον ΚΟΑ για τη στήριξη, και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστίες επίσης προς τους χορηγούς ΚΟΕ και Ομοσπονδιών για τη βοήθεια τους».

Αντώνης Πετρή

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιππασίας

«Ευχαριστίες προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που κράτησε την υπόσχεση της, και σήμερα που έχουμε μια εξαιρετική αθλήτρια που ζει και προπονείται στη Γερμανία θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε για πρώτη φορά σε Μεσογειακούς Αγώνες. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο.»

Αιμίλιος Ποέρος

Αθλητής Ιστιοπλοΐας

«Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Ως νέος αθλητής δεν έχω πολλά να πω, παρά μόνο ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για όσους με υποστηρίζουν και να κάνω περήφανη τη χώρα μου».

Οδυσσέας Γεωργάκης

Αθλητής Τζούντο

«Τιμή μας να αγωνιζόμαστε για την χώρα μας που έχει περάσει και πολλά. Να μας δώσει ο Θεός δύναμη όπως πριν λίγες μέρες στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και πιστεύω ότι όλα θα πάν καλά»

Ειρήνη Κοντού

Αθλήτρια Καράτε

«Ευχαριστούμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτοπή για τη διαχρονική στήριξη στο ταξίδι που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Θέλουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά όχι μόνο για το εθνόσημο που φοράμε αλλά και για να δικαιώσουμε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μας μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις επιτυχίες.»

Αντώνης Λοΐζου

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Τάεκβοντο

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΚΟΕ και τον ΚΟΑ που μας δίνουν την ευκαιρία να αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εξαιρετική εμπειρία και για μας και για τους αθλητές και τους προπονητές μας. Ευκαιρία επίσης να αναδείξουμε το ήθος και όλα αυτά που συναποτελούν το αθλητικό ιδεώδες»

Κωνσταντίνος Ταλιώτης

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας

«Συγχαρητήρια στην ΚΟΕ για την τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Στην Ξιφασκία χρησιμοποιούμε συχνά μια ρήση του Πλάτωνα που σε ελεύθερη απόδοση σημειώνει ότι «.. η πρώτη και η πιο άριστη νίκη είναι να νικάς τον εαυτό σου». Με αυτό τον στόχο θα αγωνιστούν και οι αθλητές μας»

Χρήστος Χριστοφόρου

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Πρόεδρο της για την επιχορήγηση και τη στήριξη της συμμετοχής μας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τους ευχαριστούμε επίσης για όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες των ιστιοπλόων μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα»

Μέλιος Ευσταθίου

Αθλητής Αντισφαίρισης

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά περηφάνια και τιμή για την τρίτη μου συμμετοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες. Μοναδική ευκαιρία να αγωνιστούμε απέναντι σε κορυφαίους αθλητές, από πολλές και διαφορετικές χώρες σε μια μεγάλη πολυαθλητική διοργάνωση»

Μαρκέλλα Τέγγερη

Αθλήτρια Ταεκβοντο

«Εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται. Θα δώσουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό»

Φώτης Μαραθοβουνιώτης

Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Καράτε

«Θέλουμε και σε αυτούς τους αγώνες να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να κατακτήσουμε ξανά μετάλλια στο Καράτε όπως έγινε και στους προγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες».

Κώστας Κωνσταντίνου

Προέδρος Ομοσπονδίας Κανό

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΚΟΕ για την ευκαιρία. Ύστερα από οκτώ χρόνια επιστρέφουμε σαν άθλημα στους αγώνες. Πάμε με ψηλές προσδοκίες με τετραμελή ομάδα από έμπειρους και νέους αθλητές»

Νεόφυτος Κυριάκου

Αθλητής Γυμναστικής

«Προερχόμενος από ένα μετάλλιο από τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο τόσο στο Ατομικό, όσο και η ομάδα της Γυμναστικής στο Ομαδικό»

Ιούλιος Αργυρού

Αθλητής Χειροσφαίρισης

«Είναι ιδιαίτερη τιμή η επιλογή του αθλήματος μας στην αποστολή. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους συναθλητές μου. Να μην τα παρατάνε και κάποια στιγμή θα έρθει μια ευκαιρία όπως αυτή, να αγωνιστούμε σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση».

20οι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ TARANTO 2026

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΜΕΛΟΣ Ε.Σ. ΚΟΕ

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ - ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΕ

3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΕΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΙΑΤΡΟΣ

2. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

4. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΟΠΟΥΛΟΣ - PRESS ATTACHE

2. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΜΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

5. ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

3 Χ 3 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΛΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΑΚΚΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

FIN SWIMMING

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΣΤΙΒΟΣ

1. ΙΩΣΗΦ ΚΕΣΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΊΚΟΒΙΤΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΛΟΪΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ - ΑΘΛΗΤΗΣ

7. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΜΑΝΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

8. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

9. ΑΝΤΡΑΝΙΚ ΣΑΡΚΙΣ ΑΣΤΖΙΑΝ - ΑΘΛΗΤΗΣ

10. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

11. ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

12. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ - ΑΘΛΗΤΗΣ

13. ΟΛΙΒΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

14. ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

15. ΘΕΚΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

16. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

17. ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

18. ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

19. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΛΛΗΝΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

20. ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΪΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

21. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

22. ΚΑΛΥΨΩ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

23. ΘΩΜΑΪΔΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

24. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

25. ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

26. ΦΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

27. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

29. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

30. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

31. ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΤΑΣ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

1. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΕΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΙΜΙΝΗ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΡΑΛΟΥΚΑ ΣΕΡΠΑΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. ΑΝΤΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

1. ΑΡΗΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΚΟΣΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΣΣΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. SHAI GEFFEN - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΙΠΠΑΣΙΑ

1. ALEXA STAIS - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

2. ANDREW KREUZER - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

3. JUDITH FIGUERES HOMEDES - ΣΤΑΒΛΙΤΗΣ

4. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΚΑΝΟ

1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. DANIEL SIROTIN - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΣΑΒΒΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Χ”ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

4. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. DJORDE PAVLOVIC - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

6. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΖΟΥΝΤΟ

1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΣΟΦΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΖΑΝΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔ ΟΥΛΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

9. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΤΕ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΛΟΪΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑΜΟΥΚΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

9. ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

10. ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΑΚΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

11. ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

12. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

13. ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

14. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

1. ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΙΑΣΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΕΓΓΕΡΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

4. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

5. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ

PADEL

1. ΣΕΡΓΗΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΟΥΤΡΟΥΖΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. JOVANA KNEZEVIC - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΠΑΧΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΛΕΝΑ ΣΑΒΒΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. PABLO BUSTAMANTE - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

8. ΦΡΙΞΟΣ ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΗΛΑΚΟΥΡΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΟΝΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΣΑΪΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

7. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. ΕΥΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

9. ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

10. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΛΙΛΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

11. ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ ΛΟΥΚΑ - ΣΥΝΟΔΟΣ

12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΗΠΠΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

15. ΠΛΑΜΕΝ ΠΕΤΡΟΦ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

16. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΟΝΑΣ - ΚΡΙΤΗΣ

17. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΡΙΤΗΣ

18. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΡΙΤΗΣ

19. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

1. ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

2. ΜΑΡΙΑ ΣΟΚΟΛΟΒΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

3. ΑΝΝΑ ΤΣΟΥΒΑΕΒΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ

4. ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΚΡΙΤΗΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

1. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΕΡΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. ΝΑΤΑΣΑ ΛΑΠΠΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

8. SERGEI KOMISSAROV - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΟΛΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΑΛΗ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΙΡΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

1. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΛΑΓΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΚΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΜΑΡΙΑ ΕΡΟΚΧΙΝΑ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΥΛΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΧΧΑΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. BOGDAN ZABELINSKIY - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. EKATERINA KOVALCHUK - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΚΑΜΗΛΑΡΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. SERGEY KLIMOV - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

8. ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ

9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

1. ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. ADRIAN MUGUREL SIMION - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

1. ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΩΜΑ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. IRINA KONNOVA - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

6. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

7. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΚΕΡΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

8. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΝΑΣΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

3. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΦΑΛΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΛΙΩΤΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

5. RAFAEL RHYS POLLITT - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

1. ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΗΛΙΩΤΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

9. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΡΑΤΣΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

11. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

12. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

13. ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΤΤΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

14. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΡΤΙΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΑΘΛΗΤΗΣ

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

7. ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΗΣ

8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

9. ΦΩΤΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

10. ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

12. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

13. ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

14. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

15. ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

16. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

17. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

18. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

19. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

21. ΠΗΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ

22. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΕΦΟΡΟΣ

23. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ - EHF DELEGATE

ΤΡΙΑΘΛΟ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΘΛΗΤΗΣ

2. ΑΝΝΕΛΙΣ ΣΠΑΡΣΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑ

3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΔΗΣ - ΚΡΙΤΗΣ