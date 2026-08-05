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Έκλεισε κι έρχεται Κύπρο ο Πασχαλάκης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε κι έρχεται Κύπρο ο Πασχαλάκης!

Συμφωνία με τον έμπειρο πορτιέρο που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν από ελλαδικά ΜΜΕ περί επαφών της Πάφου με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη όχι μόνο έχουν βάση αλλά μάλιστα το φλερτ οδεύει σε «γάμο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, οι διαπραγματεύσεις της παφιακής ομάδας με τον έμπειρο τερματοφύλακα απέφεραν καρπούς με αποτέλεσμα να προκύψει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, ο 37χρονος άσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αναμένεται αύριο Πέμπτη (6/8) στην Κύπρο για την επισημοποίηση του ντιλ.

O Πασχαλάκης, ο οποίος αποχώρησε από τους ερυθρόλευκους μετά από μια τετραετία, κατέγραψε μαζί τους 78 συμμετοχές (68 γκολ παθητικό, 34 clean sheets), ενώ προηγουμένως σε μια πενταετία στον ΠΑΟΚ (2017-22) μέτρησε 179 εμφανίσεις. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2019, 2025), τέσσερα κύπελλα, καθώς και το Conference League (2023/24) αγωνιζόμενος σε τρεις αγώνες των νοκ-άουτ. Mε την Εθνική Ελλάδας κατέγραψε πέντε συμμετοχές (2019-22).

 

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