Τα εισιτήρια και οι πληροφορίες για το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κηφισιά

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο του αναφορικά με την προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του φιλικού του Σαββάτου (8/8, 20:00) με την Κηφισιά στο ΓΣΠ εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΠΑΕ Κηφισιά (Φιλικός αγώνας), Σάββατο 08/08/2026 | 20:00, ΓΣΠ

O αγώνας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2026-27

Διαθέσιμες κερκίδες για τους φιλάθλους της ομάδας μας είναι το Κάτω Διάζωμα της Δυτικής κερκίδας και η Νότια κερκίδα. Οι υπόλοιπες κερκίδες θα παραμείνουν κλειστές. Στη Δυτική κερκίδα δε θα υπάρχει ταξιθέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.

Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):

Ενήλικες: €25

Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €15

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ & ΝΟΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ €10

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 20:00

Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 14:00

Ωράριο τμήματος εισιτηρίων:

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

3. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ (Δυτικά Ταμεία)

Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 18:30

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου.

APOEL FC Loyalty / Membership Scheme

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας/κάρτας Loyalty θα επιβραβευθούν με 15 βαθμούς.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο

- Η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 18:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).

Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.