Τα εισιτήρια και οι πληροφορίες για το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κηφισιά
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι λεπτομέρειες για το φιλικό του Σαββάτου (8/8)
Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο του αναφορικά με την προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του φιλικού του Σαββάτου (8/8, 20:00) με την Κηφισιά στο ΓΣΠ εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ.
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΠΑΕ Κηφισιά (Φιλικός αγώνας), Σάββατο 08/08/2026 | 20:00, ΓΣΠ
O αγώνας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2026-27
Διαθέσιμες κερκίδες για τους φιλάθλους της ομάδας μας είναι το Κάτω Διάζωμα της Δυτικής κερκίδας και η Νότια κερκίδα. Οι υπόλοιπες κερκίδες θα παραμείνουν κλειστές. Στη Δυτική κερκίδα δε θα υπάρχει ταξιθέτηση.
Υπενθυμίζουμε ότι:
1) Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.
2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.
Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):
Ενήλικες: €25
Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €15
Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ & ΝΟΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ €10
Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:
1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00
ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 20:00
Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:
• €1 για έξοδα επεξεργασίας
• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ
2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού
ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00
ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 14:00
Ωράριο τμήματος εισιτηρίων:
Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00
Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ
* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου
3. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ (Δυτικά Ταμεία)
Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 18:30
* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου.
APOEL FC Loyalty / Membership Scheme
Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας/κάρτας Loyalty θα επιβραβευθούν με 15 βαθμούς.
Εφαρμογή APOEL FC Wallet
Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.
Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.
ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο
- Η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας
- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 18:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων.
- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.
- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει
- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).
Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.