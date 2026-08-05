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Τα εισιτήρια και οι πληροφορίες για το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κηφισιά

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα εισιτήρια και οι πληροφορίες για το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κηφισιά

Οι λεπτομέρειες για το φιλικό του Σαββάτου (8/8)

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο του αναφορικά με την προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του φιλικού του Σαββάτου (8/8, 20:00) με την Κηφισιά στο ΓΣΠ εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Αγώνας: ΑΠΟΕΛ - ΠΑΕ Κηφισιά (Φιλικός αγώνας), Σάββατο 08/08/2026 | 20:00, ΓΣΠ

O αγώνας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας 2026-27

Διαθέσιμες κερκίδες για τους φιλάθλους της ομάδας μας είναι το Κάτω Διάζωμα της Δυτικής κερκίδας και η Νότια κερκίδα. Οι υπόλοιπες κερκίδες θα παραμείνουν κλειστές. Στη Δυτική κερκίδα δε θα υπάρχει ταξιθέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.

Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):

Ενήλικες: €25

Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €15

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ & ΝΟΤΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ €10

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 20:00

Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026, 17:00

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 14:00

Ωράριο τμήματος εισιτηρίων:

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

3. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΣΠ (Δυτικά Ταμεία)

Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026, 18:30

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου.

APOEL FC Loyalty / Membership Scheme

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας/κάρτας Loyalty θα επιβραβευθούν με 15 βαθμούς.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για άτομα άνω των 14 χρονών, η Κάρτα Φιλάθλου είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο

- Η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 18:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).

Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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