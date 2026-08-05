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Δεν τα παρατάει για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα, ταξίδεψε στη Μαδρίτη ο Ντέκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν τα παρατάει για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα, ταξίδεψε στη Μαδρίτη ο Ντέκο

Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο που θα έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του Χούλιαν Άλβαρες με στόχο να βρεθεί ο τρόπος της συμφωνίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Διακαής πόθος της Μπαρτσελόνα είναι ο Χουλιάν Άλβαρες, τον οποίο βλέπουν οι άνθρωποι της «μπλαουγκράνα» ως τον καταλληλότερο φορ που μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας δεν παρατάνε την υπόθεση παρά την ανένδοτη στάση της Ατλέτικο Μαδρίτης, που όλο αυτό τον καιρό έχει διαμηνύσει ότι ο παίκτης δεν πωλείται, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπαρτσελόνα Ντέκο να βρίσκεται στη Μαδρίτη προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του Άλβαρες.

Οι δύο άνδρες θέλουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο η Ατλέτικο θα πει το «ναι» για την πώληση του 26χρονου φορ, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Μπαρτσελόνα, ενώ στις 10 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η ενσωμάτωσή του στην προετοιμασία της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Μένει να φανεί αν ο Άλβαρες καταφέρει να πείσει την Ατλέτικο να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα, η οποία ελπίζει πως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα έχει βρει τον τρόπο για να φέρει τον Αργεντινό στο «Καμπ Νου».

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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